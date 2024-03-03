Как приморцам не попасться на уловки мошенников: рассказывает эксперт

Специалисты рассказали, что мошенников становится всё больше, и их схемы с каждым годом всё изощреннее. С начала этого года они особенно активизировались. Часто людям звонят и представляются сотрудниками банков, государственных структур и правоохранительных органов, завоевывают доверие, и в разговоре обманом выманивают личную информацию. Иногда спрашивают паспортные данные, иногда запрашивают и просят продиктовать идентификационный код. Конечно, никакие данные по телефону диктовать нельзя. Настоящие банковские служащие и сотрудники госорганов не будут задавать такие вопросы. Ещё важно понимать, что полицейские и сотрудники банков никогда не звонят через WhatsApp или Telegram, а также не отправляют фотографии удостоверений или каких-либо других документов.