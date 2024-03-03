Как приморцам не попасться на уловки мошенников: рассказывает эксперт

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
К сожалению, в последнее время появляется все больше мошеннических схем, и с каждым разом они становятся все изощреннее. К примеру, недавно, чтобы выманить у людей еще больше денег, воры придумали новую ловушку для обмана россиян.
Они создают фальшивую страницу в сети, очень похожую на сайт банка. Затем они звонят своим жертвам и спрашивают, обновляли ли они мобильное приложение. Помощник злоумышленника звонит по видео и убеждает, что нужно пройти биометрическую аутентификацию. После этого преступник требует включить демонстрацию экрана. Именно через трансляцию мошенники получают данные о номерах карт, суммах на счетах и кодах из СМС-сообщений от банка.
К корреспондентам редакции обратилась жительница Приморья, которую чуть было не обманули мошенники. Мы проконсультировались с юристом, чтобы узнать, какие уловки могут использовать недоброжелатели, и что делать тем, кто уже попал в их ловушку.
Специалисты рассказали, что мошенников становится всё больше, и их схемы с каждым годом всё изощреннее. С начала этого года они особенно активизировались. Часто людям звонят и представляются сотрудниками банков, государственных структур и правоохранительных органов, завоевывают доверие, и в разговоре обманом выманивают личную информацию. Иногда спрашивают паспортные данные, иногда запрашивают и просят продиктовать идентификационный код. Конечно, никакие данные по телефону диктовать нельзя. Настоящие банковские служащие и сотрудники госорганов не будут задавать такие вопросы. Ещё важно понимать, что полицейские и сотрудники банков никогда не звонят через WhatsApp или Telegram, а также не отправляют фотографии удостоверений или каких-либо других документов.
Юристы предупреждают об одном из самых популярных сценариев: преступники звонят людям и, выдавая себя за полицейских, пытаются получить доступ к их банковским данным. Вначале лжеагент говорит человеку, что расследует дело о массовой утечке банковских данных по поручению Центрального банка. Он предлагает свериться с базой украденных данных для возможного привлечения потенциальной жертвы к расследованию в качестве пострадавшего. Затем мошенник спрашивает, в каком банке обслуживается человек, и запрашивает данные его карты, включая трехзначный код на ее задней стороне. Для подтверждения правдоподобности своей истории, преступник может отправить фотографию поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий через мессенджер или по электронной почте.
Жительнице Владивостока Надежде однажды утром позвонил якобы сотрудник МВД. Говоривший представился майором полиции, разговаривал очень грубо и утверждал, что если срочно не оплатить штраф, можно попасть под уголовную ответственность. К счастью, девушка успела положить трубку и решила сама перезвонить в органы правопорядка. Выяснилось, что ее ни в чем не подозревают, а разговаривала она с мошенником.
Если вы получили подобный телефонный звонок, немедленно прервите разговор, не называйте никаких кодов и номеров. Это — ваши личные данные, такую информацию нужно держать в секрете от мошенников.
Многие люди ошибочно считают, что вернуть деньги, которые они сами перевели мошенникам, невозможно. На самом деле, такие операции недоступны только рядовым банковским служащим. Юристы отмечают, что сотрудники полиции могут вычислить счёт, на который поступили средства, и взыскать их с мошенников через суд:
«Главное, не пытайтесь проучить мошенников сами, скорее всего, ничего сделать не получится. Оставьте эту работу полиции, сотрудники постараются отследить ваших недоброжелателей, возможно, свяжутся с банком и вместе с банковскими служащими запросят взыскание утерянных вами денег. Если вы подали заявление какое-то время назад и не получили ответа, можно обратиться в прокуратуру, часто это ускоряет процесс».
Важно помнить, что, с какой бы сложной ситуацией человек не столкнулся, всегда есть выход. Главное верить, что решение проблемы найдется, а виновные получат по заслугам.
«Конечно, можно сказать себе „Это моя ошибка, мой крест, я учту и постараюсь избегать такого“, но если есть шанс вернуть свои средства и наказать мошенников, нужно хотя бы попробовать», — подчеркивает специалист.
Все мы не застрахованы от ошибок, тем более, если находимся под чьим-то влиянием. Мошенники пользуются ловкими схемами и методами социальной инженерии, из-за этого, к сожалению, их жертвой может стать даже довольно подкованный человек.