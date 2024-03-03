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Posted 3 марта, 00:37

Published 3 марта, 00:37

Modified Вчера, 23:59

Updated Вчера, 23:59

Во Владивостоке планируется массовое отключение водоснабжения

Запасайтесь водой: массовое отключение воды во Владивостоке — адреса

3 марта 2024, 00:37

Во Владивостоке планируется массовое отключение водоснабжения

Примводоканал сообщает о массовом отключении воды во Владивостоке из-за проведения аварийно-ремонтных работ. Жителей просят запастись водой. Полный список включает более двухсот адресов.

Внимание, жители Владивостока!

Приморский водоканал предупреждает о том, что во вторник многие горожане останутся без воды. В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях, 5 марта с 03:00 до 23:45 часов в городе планируется массовое отключение воды.

На странице Примводоканала указан полный список адресов, которые попадают под плановое отключение. Обязательно проверьте, входит ли ваш дом в этот список.

Коммунальные службы просят жителей отнестись с пониманием и заранее запастись достаточным количеством воды.

По всем беспокоящим вопросам горожане могут обращаться в диспетчерскую Примводоканала по телефону: 8 (423) 200-577-77.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Водоканал#Вода#Дома#Отключение воды#Примводоканал
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