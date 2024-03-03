Запасайтесь водой: массовое отключение воды во Владивостоке — адреса

Posted 3 марта, 00:37
Published 3 марта, 00:37
Modified Вчера, 23:59
Updated Вчера, 23:59
Внимание, жители Владивостока!
Приморский водоканал предупреждает о том, что во вторник многие горожане останутся без воды. В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях, 5 марта с 03:00 до 23:45 часов в городе планируется массовое отключение воды.
На странице Примводоканала указан полный список адресов, которые попадают под плановое отключение. Обязательно проверьте, входит ли ваш дом в этот список.
Коммунальные службы просят жителей отнестись с пониманием и заранее запастись достаточным количеством воды.
По всем беспокоящим вопросам горожане могут обращаться в диспетчерскую Примводоканала по телефону: 8 (423) 200-577-77.