Интеллектуалы Владивостока пригласили главу города на встречу

Сильнейшие и самые юные шахматисты Владивостока и Приморья, студенты и школьники, педагоги и тренеры по шахматам, шашкам, ГО, интеллектуальный цвет столицы ДФО соберутся 10 марта в Пушкинском театре, чтобы — с одной стороны — послушать умных и интересных людей, а с другой — задать им вопросы «без галстуков» и поговорить на равных.