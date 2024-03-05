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Published Сегодня, 04:41

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Updated Сегодня, 05:27

Творческую встречу с главой Владивостока проведут интеллектуалы города

Интеллектуалы Владивостока пригласили главу города на встречу

5 марта 2024, 04:41

Творческую встречу с главой Владивостока проведут интеллектуалы города

В рамках проходящего во Владивостоке интеллектуального молодёжного марафона 10 марта в Пушкинском театре пройдёт творческая встреча с главой города Константином Шестаковым. В ходе встречи общественности столицы ДФО будет презентован новый центр интеллектуальной культуры.

Сильнейшие и самые юные шахматисты Владивостока и Приморья, студенты и школьники, педагоги и тренеры по шахматам, шашкам, ГО, интеллектуальный цвет столицы ДФО соберутся 10 марта в Пушкинском театре, чтобы — с одной стороны — послушать умных и интересных людей, а с другой — задать им вопросы «без галстуков» и поговорить на равных.

В этот день в Пушкинском театре состоится открытие Центра интеллектуальной культуры, и первыми его гостями станут глава города Константин Шестаков и профессор Полина Щербина, директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ. Кстати, Полина Анатольевна прочтёт лекцию на тему «Польза интеллектуальных активностей при формировании личности».

Как рассказали организаторы интеллектуального молодёжного марафона — спортивно-интеллектуальный клуб «ДВ-интеллект», творческие встречи в формате «без галстуков» станут постоянными в рамках работы ЦИКа. Приглашёнными гостями Центра станут учёные, творческие люди, словом, те, кто интересен интеллектуалам Владивостока. Кроме того, центр интеллектуальной культуры предложит жителям Владивостока множество других активностей.

И поскольку открытие ЦИК состоится в первую декаду весны, сразу после Международного женского дня, организаторы решили совместить приятное с очень приятным и провести в рамках церемонии награждение прекрасных дам — например, поздравить маму Богдана Калинина, чемпиона России по шахматам в возрасте до шести лет, и других представительниц прекрасного пола, внёсших вклад в развитие шахматной и интеллектуальной жизни Владивостока.

Узнать о событиях марафона можно здесь.

#Общество#Владивосток#Открытие#Студенты#Школьники#Пушкинский театр#Педагоги#Шахматы#Глава города#Молодёжь#Международный женский день#Лекция#Награждение
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