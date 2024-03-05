Поздравление Председателя Думы города Владивостока Андрея Брика с 8 марта

Этот замечательный весенний праздник имеет давнюю историю, но именно 8-го марта Международный женский день стали отмечать с 1914-го года. С тех пор на протяжении 110 лет мужчины во всем мире в этот день выражают женщинам свое восхищение их красотой, обаянием и всеми лучшими качествами, которые присущи прекрасной половине человечества.