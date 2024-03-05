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Поздравление Председателя Думы города Владивостока Андрея Брика с 8 марта

Поздравление Председателя Думы города Владивостока Андрея Брика с 8 марта

5 марта 2024, 01:31
Фото: zr.media
Уважаемые жительницы Владивостока! Дорогие женщины! От имени депутатов Думы города Владивостока примите самые искренние поздравления с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник имеет давнюю историю, но именно 8-го марта Международный женский день стали отмечать с 1914-го года. С тех пор на протяжении 110 лет мужчины во всем мире в этот день выражают женщинам свое восхищение их красотой, обаянием и всеми лучшими качествами, которые присущи прекрасной половине человечества.

Сегодня, в Год семьи, слова особой признательности за сохранение семейных ценностей, поддержание домашнего уюта, нежность и заботу, проявляемые к близким людям, звучат в адрес жен участников Специальной военной операции, женщин - волонтеров, социальных работников ― всех представительниц прекрасного пола, кто оказывает поддержку военнослужащим, приближая нашу общую Победу!

Со своей стороны, органы местного самоуправления содействуют укреплению института семьи и детства, поддержке многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Думе города Владивостока женщины-депутаты возглавляют комитеты по социальной политике и делам ветеранов, по молодежной политике, физической культуре и спорту, вносят существенный вклад в совершенствование нормативной правовой базы, направленной на обеспечение высоких стандартов в сферах социальных услуг, образования, материнства и детства.

Милые женщины! Выражаю вам искреннюю благодарность за активную жизненную позицию, инициативность и ответственность, за то, что теплом своих сердец вы согреваете мир, делаете его светлее и добрее!

          От всей души желаю в этот весенний день праздничного настроения, мира и добра в семьях, успехов, исполнения заветных желаний и надежд, здоровья и благополучия!

С праздником вас, дорогие женщины!

 

 

Председатель Думы города Владивостока       А.П. Брик

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