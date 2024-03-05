Пылающий юг Приморья: специалисты МЧС спасли Славянку от огненного Армагеддона — фото

Со слов местного населения, дымовая завеса не покидала пределы поселка около двух часов. В это время пожарные расчеты работали оперативно и без перебоя. Машины с включенными проблесковыми сигналами одна за другой возвращались с мест тушения в 52-ю пожарную часть Славянки, заправляли автоцистерны водой и снова уезжали в сторону очагов возгорания, чтобы не подпустить пламя к дачным кооперативам, которые первыми попадали под угрозу стихии.