Пылающий юг Приморья: специалисты МЧС спасли Славянку от огненного Армагеддона — фото

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
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Updated Сегодня, 01:34
В минувший понедельник огонь в Хасанском округе подобрался к поселку Славянка. Местные жители сообщили «Восток-Медиа», что минимум три пала шли на окружной центр с разных сторон — от железнодорожной станции «Бамбурово», хлебозавода и водонасосной станции на Ромашке.
После 18:00 небо в Славянке заволокло густым дымом и «дождь» из пепла обрушился на поселок. Сильный, порывистый ветер гнал огонь в сторону дачных кооперативов и жилых домов. Из-за того, что Славянка находится в низине, огромное облако задымления на несколько часов зависло над поселком.
Непростая обстановка была в районе улиц Полковой, Блюхера и Героев Хасана, где запахом гари пропитывались квартиры людей.
— Мы задыхались даже дома. Не помню, чтобы в Славянке вообще происходило такое. Очень страшная картина, — поделилась с корреспондентом «Восток-Медиа» местная жительница Алена Д.
— У меня балкон на пятом этаже — я не могла на него выйти, чтобы понять, что происходит — настолько невозможно было дышать. Пепел летел на окна, в глаза. Когда вечер наступил, мы увидели, как горят сопки вдалеке от Славянки. Солнце уже село, но алый «закат» от огня еще долго освещал небо, — сообщила корреспонденту «Восток-Медиа» жительница поселка Ирина З.
— Несколько раз видела, как на дозаправку ездили пожарные машины. Они сменяли друг друга и снова неслись к местам пожаров. В какой-то момент мы с женой подумали, что ребята не справятся — силы были не равны. Но уже где-то через час мы увидели, как огненное зарево отступает от Славянки, — рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» один из очевидцев Вячеслав П.
Со слов местного населения, дымовая завеса не покидала пределы поселка около двух часов. В это время пожарные расчеты работали оперативно и без перебоя. Машины с включенными проблесковыми сигналами одна за другой возвращались с мест тушения в 52-ю пожарную часть Славянки, заправляли автоцистерны водой и снова уезжали в сторону очагов возгорания, чтобы не подпустить пламя к дачным кооперативам, которые первыми попадали под угрозу стихии.
Около 21:00 результат работы спасателей МЧС стал очевиден — большую часть пламени устранили, не дав ему возможности дойти до Славянки. Багровое от полыхающих сопок небо осталось только в районе бухты Баклан — там сотрудники пожарной спасательной службы продолжали бороться с палом, подступившим со стороны Ромашки. После полуночи и этот огонь ликвидировали огнеборцы, не подпустив его к поселку.
— Хочется сказать огромное спасибо всем пожарным, кто вчера отбивал нас от огня. Это действительно страшно, но еще страшнее находиться там, лицом к лицу с огненной стеной. У них непростая работа, вчера они сделали многое для Славянки. Могли пострадать дачи, базы отдыха, частный сектор, если бы палы не тушили, — рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» жительница Славянки Алена Д.
— Работали спасатели профессионально, молодцы. Такого в Славянке давно не было, и так они слаженно действовали, что мы и испугаться сильно не успели. Большое спасибо ребятам из МЧС за их труд. Мы знаем, что вчера в нашем округе были профи из всего Приморья. Радует, что нас не оставили в беде. И в этом не без малого заслуга губернатора края, — поделился своим мнением с корреспондентом «Восток-Медиа» местный житель Вячеслав П.
— Каждый год в пожароопасный период у нас происходит одно и то же. Но сегодня тот редкий случай, когда ты просыпаешься, смотришь на улицу — а за окном нет обгоревших, черных сопок, нет запаха сожженного пластика, даже дыма нет. Огромная благодарность всем этим парням из МЧС, которые вчера постарались. Большое спасибо Олегу Николаевичу Кожемяко, за то что лично приехал проконтролировать все вопросы и не оставил нас в беде. Если работа делается, ее видно. И вчера мы этом убедились, — отметила в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» жительница Славянки Ирина З.
На сегодняшний день ландшафтные пожары полностью отступили от Славянки. Угрозы жилым домам нет, задымление больше не застилает воздух. То, как отработали пожарные на территориях вблизи окружного центра, приятно порадовало местных жителей. Население поселка выражает благодарность специалистам 52-й пожарной части и всем их коллегам, которые вчера боролись со стеной пламени и отстояли Славянку от огненной опасности.