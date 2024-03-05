Женское лицо бизнеса

Posted 5 марта, 06:06
Published 5 марта, 06:06
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Словом, приоткроем тайну, если, конечно, это возможно, когда мы говорим о прекрасных дамах.
Чем сердце успокоится
Безусловно, темы, с которыми приходят предприниматели женского пола, касаются самых различных сфер бизнес управления и взаимодействия с конкурентной средой. Но сегодня у нас исключительно гендерный аспект. Статистически женские запросы в бизнесе распределяются следующим образом: разделение личного и рабочего контекстов (35%), противостояние мужчинам (25%), как снова почувствовать себя женщиной (25%), как бросить это дело (15%). Приведём конкретные истории женщин, руководительниц и владелиц бизнесов.
Елена, 38 лет; средний бизнес
Для Елены работа стала своего рода трибуной. Практически каждый день она выясняла отношения с сотрудниками. Ей казалось, что если она подробно расскажет им о своих переживаниях и опасениях, то они станут работать лучше. Но идея плодов не приносила, поставленные цели не достигались, началась текучка кадров. В ходе работы Елена увидела, что путает сотрудников со своими друзьями, с которыми стала реже видеться после переезда в другой город. Так она сделала удивительное для себя открытие: оказалось, что сотрудникам нужно рассказывать не о своих чувствах, а о задачах, давать алгоритмы, дискутировать о возможных ходах для большей эффективности. Это открытие принесло Елене и её подчинённым значительное облегчение, и дела постепенно наладились.
Мария, 42 года; средний бизнес
Когда бизнес Марии стал неукоснительно стремится от среднего к крупному, тогда она и ощутила некое противостояние с мужским полом. По мнению Марии, мужчины-конкуренты просто не желали пускать в свою область женщину. Мария также полагала, что подчинённые мужчины перестали воспринимать её всерьёз, как только она заявила о своих планах на расширение. В случае с Мариной ларчик открывался довольно просто: имел место классический перенос, когда мы наделяем других людей качествами значимого для нас человека. В ходе работы Марина смогла отследить, что каждый раз, когда ей предстоял шаг или рывок вперёд, она вспоминала отца, который сказал ей в детстве, что бизнес – не для женщин, дословно «нечего лезть, куда не следует». Через некоторое время, Марина смогла продолжить своё восхождение, более не подозревая окружающих в гендерной дискриминации.
Наталья, 48 лет; крупный бизнес
Наталья как-то пропустила тот момент, когда элементарные женские радости перестали приносить ей удовольствие. За ними последовали туристические путешествия, дорогие подарки и посещение великий музеев – все стало казаться пресным и ненужным. «Понимаешь, я не только не чувствую себя женщиной, я уже и человеком себя не чувствую, я – бизнесмен, даже не бизнес леди», - говорила она. В ходе работы выяснилось, что все женские проявления у Натальи ассоциировались с прошлым, куда она не хотела возвращаться; как будто принять в подарок бриллиант означало повернуть время вспять, когда не было бизнеса и свободы, которую он даёт. Но стоило только представить, каким ярким может быть женское будущее с этой свободой, как всё стало на свои места: Наталья отправилась в спа и на шоппинг. С удовольствием.
София, 54 года; малый бизнес
Усталость и привычка нести за всё ответственность, доделывать дела за сотрудниками, сводили Софию с ума. Ею овладела навязчивая идея бросить бизнес, которая сопровождалась страхом остаться без средств. Порой, когда человек слишком погружен в свои переживания, он словно не может посмотреть на ситуацию со стороны и ещё глубже увязает в ней. Оказалось, всё не так страшно: во-первых, у Софии за годы сложились хорошие накопления, они вполне могли сыграть роль подушки безопасности. А во-вторых, не обязательно было что-то бросать: управляющая, которая достойно работала многие годы, вполне справлялась и без владелицы. Оставалось только научиться делегировать и позволить себе отдых и спокойную жизнь. Чему был очень рад муж Софии, который, к слову, мог самостоятельно обеспечивать их обоих. Да и дети, тоже предприниматели, вздохнули с облегчением: мама снова начала улыбаться и хорошо выглядеть.
Свет мой, зеркальце, скажи
Каждый раз, когда ко мне обращается бизнес леди, я обязательно задаю этот вопрос: «А если бы рядом был ОН, Мужчина мечты. Если бы решил все твои вопросы, обеспечил на годы вперёд так, как ты хочешь. Если бы – любовь, и не надо беспокоится о будущем. Оставила бы свой бизнес?» И каждый раз ответ строится следующим образом: «Да ни за что! Хотя… Ты знаешь…»
Снова и снова мы смотрим в зеркало в надежде себя наконец разглядеть, снова и снова примеряем роли. Дело в том, что термин «роль» в психологии ни в коем случае не носит какой-то оттенок игры или неискренности. С самого рождения и на протяжении всей жизни мы оказываемся в той или иной роли: новорожденный, ребёнок, детсадовец, школьник и так далее: взрослый, отец или мать, предприниматель; на работе босс, в гостях душа компании. Так уж устроен мир, точнее, его социальная, коммуникативная сфера: роли помогают нам действовать сообразно обстановке. В бизнесе среди женских ролей можно выделить три основные: амазонка, мама и звезда.
Амазонка
Амазонка носит Prada, если Вы понимаете о чём я. Вся её жизнь – борьба ради победы и победа ради борьбы. Амазонка не знает преград. Бизнес куётся в этом горниле вместе с характерами сотрудников. За каждой амазонкой стоит глубокая травмирующая фигура, которая когда-то заставила её защищаться.
Амазонка не оставит свой бизнес, потому что тогда ей придется бороться и побеждать в семье. А семью она бережёт. Хотя… Яркие и всепобеждающие хобби ещё никто не отменял.
Мама всея компании
Всем нам так нужна забота и поддержка мамы, только вот мамы не всегда понимают, как угнетает чрезмерная опека, да и сотрудники – не дети. Именно мамы склонны к выполнению работы за других, нуждаются в ответном постоянном внимании в качестве благодарности: «Я столько для Вас сделала».
Мама не оставит свой бизнес, потому что «ну как же, это же моё дитя!» Хотя… Благотворительные проекты – вот территория, где энергия мамы будет востребована бесконечно.
Звезда, самая-самая
Помните, «Вот настал мой час, мой звездный час! Играю я для Вас, маэстро!» В том-то всё и дело, что звезда играет не для себя. Звезда не может существовать без публики. Поэтому сотрудникам и партнерам зачастую приходится принять тот факт, что их место – в партере. Совещания у звезды самые длинные и драматические, в офисе она выгуливает все свои немыслимые наряды.
Звезда не оставит свой бизнес, потому что слава и овации – это самая сильная зависимость. Хотя… Может быть, пришло время сняться в кино?
Наталья Миронова, психолог;
практическая психология,
консультирование населения и организаций,
психодиагностика.