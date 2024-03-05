Женское лицо бизнеса

Усталость и привычка нести за всё ответственность, доделывать дела за сотрудниками, сводили Софию с ума. Ею овладела навязчивая идея бросить бизнес, которая сопровождалась страхом остаться без средств. Порой, когда человек слишком погружен в свои переживания, он словно не может посмотреть на ситуацию со стороны и ещё глубже увязает в ней. Оказалось, всё не так страшно: во-первых, у Софии за годы сложились хорошие накопления, они вполне могли сыграть роль подушки безопасности. А во-вторых, не обязательно было что-то бросать: управляющая, которая достойно работала многие годы, вполне справлялась и без владелицы. Оставалось только научиться делегировать и позволить себе отдых и спокойную жизнь. Чему был очень рад муж Софии, который, к слову, мог самостоятельно обеспечивать их обоих. Да и дети, тоже предприниматели, вздохнули с облегчением: мама снова начала улыбаться и хорошо выглядеть.