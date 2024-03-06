Дорожные службы аннулируют «билет» в травматологию в центре Владивостока — фото

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Дорожники Владивостока восстанавливают пешеходную зону на Светланской, 15. Рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ремонтируют пешеходную зону и укладывают гранитную брусчатку в районе центральной площади. Как сообщили в учреждении, работы завершатся ближе к вечеру сегодняшнего дня.
Для комфорта пешеходов дорожные службы демонтируют покрытие на участке, который нуждается благоустройстве после зимы — здесь просела и деформировалась плитка. Также специалисты сделают новое основание и выведут тротуар в уровень.
Помимо этого работники СГТ проведут комплексную уборку на Маковского, Сахалинской, Шилкинской, Хабаровской и других улицах города.