Дорожные службы аннулируют «билет» в травматологию в центре Владивостока — фото

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Published Сегодня, 02:48

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Updated Сегодня, 04:18

Пешеходная зона на центральной улице Владивостока заметно преобразится

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6 марта 2024, 02:48

Пешеходная зона на центральной улице Владивостока заметно преобразится

Напротив главной площади Владивостока идут работы по благоустройству улицы Светланской. За один день сотрудники муниципального учреждения «Содержание городских территорий» восстановят здесь комфортную пешеходную зону.
Сюжет
Ремонт

Дорожники Владивостока восстанавливают пешеходную зону на Светланской, 15. Рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ремонтируют пешеходную зону и укладывают гранитную брусчатку в районе центральной площади. Как сообщили в учреждении, работы завершатся ближе к вечеру сегодняшнего дня.

Для комфорта пешеходов дорожные службы демонтируют покрытие на участке, который нуждается благоустройстве после зимы — здесь просела и деформировалась плитка. Также специалисты сделают новое основание и выведут тротуар в уровень.

Помимо этого работники СГТ проведут комплексную уборку на Маковского, Сахалинской, Шилкинской, Хабаровской и других улицах города.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Ремонт#Благоустройство#Уборка#Пешеходная зона#Дорожники#Тротуар#СГТ#Улица Светланская
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