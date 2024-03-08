Интеллектуальный молодёжный марафон дарит владивостокцам умные выходные

Организаторы Центр интеллектуальной культуры рассказали: в 15 часов начнётся 1-й этап шахматного турнира «Кубок интеллекта» (16+), турнир пройдёт в формате рапид (быстрые шахматы). Место проведения — ДВФУ. Всего в турнире будет четыре этапа. Для регистрации на этапы марафона нужно пройти по ссылке: https://taplink.cc/intellectmarafon