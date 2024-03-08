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Published Вчера, 03:10

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Updated Сегодня, 02:52

Интеллектуальный молодёжный марафон дарит владивостокцам умные выходные

Интеллектуальный молодёжный марафон дарит владивостокцам умные выходные

8 марта 2024, 03:10
Во Владивостоке продолжается интеллектуальный молодёжный марафон. 9 марта любителей шахмат и игр, в которых надо подумать, приглашают на мероприятия в рамках марафона.
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Организаторы Центр интеллектуальной культуры рассказали: в 15 часов начнётся 1-й этап шахматного турнира «Кубок интеллекта» (16+), турнир пройдёт в формате рапид (быстрые шахматы). Место проведения — ДВФУ. Всего в турнире будет четыре этапа. Для регистрации на этапы марафона нужно пройти по ссылке: https://taplink.cc/intellectmarafon

А в 19 часов состоится интеллектуальная игра «Город „В“ (16+).

Также в субботу все желающие могут принять участие в онлайн-шахматных боях на платформе lichess.org. Начало в 19 часов.

Ранее СМИ Приморья писали, что в рамках интеллектуального марафона молодёжь Владивостока встретится с главой города Константином Шестаковым.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Форум#Шахматы
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