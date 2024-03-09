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«И это весна?»: почти 30 сантиметров снега выпало в одном из районов Приморья — фото

«И это весна?»: почти 30 сантиметров снега выпало в одном из районов Приморья — фото

9 марта 2024, 00:33
8 марта выдалось не самым приятным в плане погоды — снег шёл практически на всей территории Приморья. В некоторых местах особенно интенсивно…
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Погода

Казалось бы, что с приходом весны снег должен был отступить, но не тут то было. Вчера в Приморье пришёл очередной циклон, который навёл «беспорядки» в регионе. Где-то он бушевал сильнее, чем в остальных районах края.

Жители Партизанского округа поделились фотографией, сделанной на улице вечером 8 марта. На ней видно, что снега выпало около 30 сантиметров:

«И это весна?», — поинтересовался один из жителей региона в комментариях.
#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Погода#Снег#Весна
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