«И это весна?»: почти 30 сантиметров снега выпало в одном из районов Приморья — фото

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Казалось бы, что с приходом весны снег должен был отступить, но не тут то было. Вчера в Приморье пришёл очередной циклон, который навёл «беспорядки» в регионе. Где-то он бушевал сильнее, чем в остальных районах края.
Жители Партизанского округа поделились фотографией, сделанной на улице вечером 8 марта. На ней видно, что снега выпало около 30 сантиметров:
«И это весна?», — поинтересовался один из жителей региона в комментариях.