Posted Вчера, 23:56
Published Вчера, 23:56
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
«На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне», — подчеркнули в ведомстве.
Также специалисты отметили, что Россия сделала выводы из борьбы с коронавирусом и итогом этих выводов является система «Санитарный щит». Кроме того именно российские ученые первыми создали быстрые и высокотехнологичные тест-системы и вакцины.
О болезни Х специалисты ведомства как о явлении скорее экономическом, нежели эпидемиологическом — крупные фармакологические гиганты постоянно обсуждают эту проблему на международных форумах, но в этих обсуждениях больше маркетинга, чем реального научного обоснованного подхода.