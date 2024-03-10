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Published Вчера, 23:56

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Роспотребнадзор высказался о болезни Х: что делать приморцам?

Роспотребнадзор высказался о болезни Х: что делать приморцам?

9 марта 2024, 23:56
Эксперты Роспотребнадзора считают, что Россия отлично подготовлена к новым вирусам и инфекциям. В том числе и к болезни, приход которой прогнозируют ученые.
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Ученые

«На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне», — подчеркнули в ведомстве.

Также специалисты отметили, что Россия сделала выводы из борьбы с коронавирусом и итогом этих выводов является система «Санитарный щит». Кроме того именно российские ученые первыми создали быстрые и высокотехнологичные тест-системы и вакцины.

О болезни Х специалисты ведомства как о явлении скорее экономическом, нежели эпидемиологическом — крупные фармакологические гиганты постоянно обсуждают эту проблему на международных форумах, но в этих обсуждениях больше маркетинга, чем реального научного обоснованного подхода.

#Общество#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Ученые#Россия#Роспотребнадзор#Готовность#Маркетинг
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