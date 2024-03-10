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«Услышит Приморье»: японцы готовятся к сильнейшему землетрясению

«Услышит Приморье»: японцы готовятся к сильнейшему землетрясению

10 марта 2024, 03:30
В Японии прошла серия умеренных толчков у восточного побережья. Японское метеоагентство зафиксировало 28 землетрясений с начала марта и 30 в феврале, включая несколько толчков 4-го уровня и землетрясение магнитудой 5,2.
Сюжет
Авария

Этот цикл может быть предвестником более масштабного толчка. Отметим, что в 2011 году Япония зафиксировала самое сильное в истории землетрясение у восточного побережья острова Хонсю, в результате чего произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Оно произошло 11 марта.

Владивосток находится всего в 700 км от Японии, поэтому в Приморском крае после землетрясения 2011 года проводился усиленный мониторинг воздуха на предмет радиоактивного заражения.

Японские эксперты рекомендуют местным жителям быть готовыми к возможным подземным толчкам и соблюдать правила безопасности в случае их возникновения.

#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Авария#Япония#Россия#Землетрясение#Мониторинг#История#Жители#Эксперты#Февраль#Март#Магнитуда
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