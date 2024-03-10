«Услышит Приморье»: японцы готовятся к сильнейшему землетрясению

Этот цикл может быть предвестником более масштабного толчка. Отметим, что в 2011 году Япония зафиксировала самое сильное в истории землетрясение у восточного побережья острова Хонсю, в результате чего произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Оно произошло 11 марта.