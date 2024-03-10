«Услышит Приморье»: японцы готовятся к сильнейшему землетрясению

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Этот цикл может быть предвестником более масштабного толчка. Отметим, что в 2011 году Япония зафиксировала самое сильное в истории землетрясение у восточного побережья острова Хонсю, в результате чего произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Оно произошло 11 марта.
Владивосток находится всего в 700 км от Японии, поэтому в Приморском крае после землетрясения 2011 года проводился усиленный мониторинг воздуха на предмет радиоактивного заражения.
Японские эксперты рекомендуют местным жителям быть готовыми к возможным подземным толчкам и соблюдать правила безопасности в случае их возникновения.