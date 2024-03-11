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Приморец может отправиться в колонию за угрозы участнику СВО

Мужчину, который угрожал участнику СВО, задержали в Уссурийске

11 марта 2024, 07:15

Приморец может отправиться в колонию за угрозы участнику СВО

В Уссурийске задержали местного жителя, который угрожал участнику СВО. Инцидент произошел 8 марта на парковке.

Подозреваемый — безработный. Его больше 15 раз привлекали к административной ответственности за нарушения в сфере привлечения к труду мигрантов и ПДД. Штрафы он не оплачивал.

Очная ставка между задержанным и пострадавшим уже состоялась. Уссурийца проверяют по двум статьям — «Хулиганство» и «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее СМИ писали что инцидент произошел 8 марта 2024 года на территории центрального рынка в Уссурийске. Между местным жителем и участником боевых действий возник конфликт на парковке, в ходе которого ветерану поступили угрозы.

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