Мужчину, который угрожал участнику СВО, задержали в Уссурийске

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Подозреваемый — безработный. Его больше 15 раз привлекали к административной ответственности за нарушения в сфере привлечения к труду мигрантов и ПДД. Штрафы он не оплачивал.
Очная ставка между задержанным и пострадавшим уже состоялась. Уссурийца проверяют по двум статьям — «Хулиганство» и «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее СМИ писали что инцидент произошел 8 марта 2024 года на территории центрального рынка в Уссурийске. Между местным жителем и участником боевых действий возник конфликт на парковке, в ходе которого ветерану поступили угрозы.