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Published Сегодня, 05:39

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Территорию у озера Сафонова во Владивостоке привели в порядок

Территорию у озера Сафонова во Владивостоке привели в порядок

11 марта 2024, 05:39
Общественное пространство у искусственного озера Сафонова благоустроили во Владивостоке. На минувших выходных прошло торжественное открытие пространства.

Теперь пространство стало гораздо комфортнее. Появились дорожки, видовые и детские площадки, лавочки, освещение. Следить за тем, чтобы место не облюбовали вандалы, будет система видеонаблюдения.

«Помню это пространство раньше. Здесь было все разбито, не было ни сцены, ни детской площади. Сейчас все нравится. Буду сюда приходить», — сказал один из местных жителей.

Большим плюсом, по словам людей, является открытие детской площадки. Пока ребенок занят на ней, родители могут отдохнуть неподалеку.

15 марта, стартует голосование по выбору объектов благоустройства на 2025 год. Глава Владивостока Константин Шестаков призвал горожан принять в нем самое активное участие, чтобы самим решить, какие территории необходимо преобразить по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Напомним, что во Владивостоке торжественно открыли благоустроенное общественное пространство возле озера на улице Сафонова.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Голосование#Благоустройство#Константин Шестаков#Освещение#Видеонаблюдение
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