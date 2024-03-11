Территорию у озера Сафонова во Владивостоке привели в порядок

15 марта, стартует голосование по выбору объектов благоустройства на 2025 год. Глава Владивостока Константин Шестаков призвал горожан принять в нем самое активное участие, чтобы самим решить, какие территории необходимо преобразить по нацпроекту «Жилье и городская среда».