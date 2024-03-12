«Роснефть» поддержала I зимние международные спортивные игры «Дети Приморья»

Posted Вчера, 23:00
Published Вчера, 23:00
Modified Вчера, 23:00
Updated Вчера, 23:00
В соревнованиях приняли участие более 1000 юных спортсменов, представляющих команды из России, Белоруссии, КНДР, Китая и Узбекистана.
В городах Приморского края — Владивостоке, Артеме, Арсеньеве и Уссурийске был разыгран 31 комплект наград в 8 видах спорта, среди которых горнолыжный спорт и лыжные гонки, керлинг, сноуборд, фигурное катание, хоккей и фиджитал-хоккей, шорт-трек.
По итогам медального зачета первое место заняла сборная Цзилинь из КНР. Второе место у спортсменов из Владивостока, на третьем месте команда Камчатского края. Хозяева турнира, приморцы, в общей сложности завоевали 25 медалей, из них шесть золотых, десять серебряных и девять бронзовых.
«Роснефть» уделяет большое внимание поддержке, развитию и популяризации физической культуры и спорта. Компания поддерживает проекты развития и популяризации физической культуры и здорового образа жизни. В регионах присутствия активно ведется строительство спортивных комплексов, ледовых арен и многофункциональных спортивных площадок.
I зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» прошли с 18 по 23 февраля 2024 года.
Целью игр является развитие зимних видов спорта, пропаганда здорового образа жизни, а также укрепление международного сотрудничества и установление дружеских контактов среди детей и молодежи из разных стран.
Следующие игры «Дети Приморья» — летние, пройдут в 2025 году, а зимние соревнования запланированы на 2026 год.