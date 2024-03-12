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Modified Вчера, 23:00

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«Роснефть» поддержала I зимние международные спортивные игры «Дети Приморья»

«Роснефть» поддержала I зимние международные спортивные игры «Дети Приморья»

11 марта 2024, 23:00
Фото: Руслан Новиков
В Приморском крае, при поддержке «Роснефти» состоялись I зимние международные спортивные игры «Дети Приморья».

В соревнованиях приняли участие более 1000 юных спортсменов, представляющих команды из России, Белоруссии, КНДР, Китая и Узбекистана.

В городах Приморского края — Владивостоке, Артеме, Арсеньеве и Уссурийске был разыгран 31 комплект наград в 8 видах спорта, среди которых горнолыжный спорт и лыжные гонки, керлинг, сноуборд, фигурное катание, хоккей и фиджитал-хоккей, шорт-трек.

По итогам медального зачета первое место заняла сборная Цзилинь из КНР. Второе место у спортсменов из Владивостока, на третьем месте команда Камчатского края. Хозяева турнира, приморцы, в общей сложности завоевали 25 медалей, из них шесть золотых, десять серебряных и девять бронзовых.

«Роснефть» уделяет большое внимание поддержке, развитию и популяризации физической культуры и спорта. Компания поддерживает проекты развития и популяризации физической культуры и здорового образа жизни. В регионах присутствия активно ведется строительство спортивных комплексов, ледовых арен и многофункциональных спортивных площадок.

I зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» прошли с 18 по 23 февраля 2024 года.

Целью игр является развитие зимних видов спорта, пропаганда здорового образа жизни, а также укрепление международного сотрудничества и установление дружеских контактов среди детей и молодежи из разных стран.

Следующие игры «Дети Приморья» — летние, пройдут в 2025 году, а зимние соревнования запланированы на 2026 год.

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