«Роснефть» поддержала I зимние международные спортивные игры «Дети Приморья»

По итогам медального зачета первое место заняла сборная Цзилинь из КНР. Второе место у спортсменов из Владивостока, на третьем месте команда Камчатского края. Хозяева турнира, приморцы, в общей сложности завоевали 25 медалей, из них шесть золотых, десять серебряных и девять бронзовых.