Третья группа туристов из Приморья отправилась на горнолыжку в КНДР

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Всего КНДР посетили уже 160 туристов. Первая группа состояла из 98 человек, вторая — из 48, третья — из 14. Путешественники собираются со всей страны — Владивостока, Уссурийска, Москвы, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Пскова, Елабуги, Тамбова и Томска.
Работа в этом направлении активно ведется после поездки главы Приморья Олега Кожемяко в Республику.
«По итогам визита главы региона Олега Кожемяко в КНДР активизировалось сотрудничество между Северной Кореей и Приморским краем — в том числе, в сфере туризма. Большой спрос сейчас на туры в КНДР, новое направление для путешествий пользуется популярностью. Поэтому были набраны еще две группы», — сказала заместитель руководителя агентства по туризму Приморского края Кристина Квинт.
Первый день тура посвящен изучению истории страны. Гостям показывают Ворота Корейского Сопротивления оккупации Японией, монументальный скульптурный ансамбль на холме Мансу с памятниками вождям, монумент советским воинам-освободителям и площадь имени Ким Ир Сена. Второй и третий день посвящены катанию на лыжах и сноубордах.