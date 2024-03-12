Третья группа туристов из Приморья отправилась на горнолыжку в КНДР

Первый день тура посвящен изучению истории страны. Гостям показывают Ворота Корейского Сопротивления оккупации Японией, монументальный скульптурный ансамбль на холме Мансу с памятниками вождям, монумент советским воинам-освободителям и площадь имени Ким Ир Сена. Второй и третий день посвящены катанию на лыжах и сноубордах.