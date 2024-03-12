zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Больше 160 туристов из Приморья посетили КНДР этой зимой

Третья группа туристов из Приморья отправилась на горнолыжку в КНДР

12 марта 2024, 06:50
Фото: Правительство Приморского края / primorsky.ru

Больше 160 туристов из Приморья посетили КНДР этой зимой

Приморские туристы распробовали зимний отдых в КНДР. Уже третья группа отправилась из Владивостока в Пхеньян и на горнолыжный курорт Масикрён.
Сюжет
КНДР

Всего КНДР посетили уже 160 туристов. Первая группа состояла из 98 человек, вторая — из 48, третья — из 14. Путешественники собираются со всей страны — Владивостока, Уссурийска, Москвы, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Пскова, Елабуги, Тамбова и Томска.

Работа в этом направлении активно ведется после поездки главы Приморья Олега Кожемяко в Республику.

«По итогам визита главы региона Олега Кожемяко в КНДР активизировалось сотрудничество между Северной Кореей и Приморским краем — в том числе, в сфере туризма. Большой спрос сейчас на туры в КНДР, новое направление для путешествий пользуется популярностью. Поэтому были набраны еще две группы», — сказала заместитель руководителя агентства по туризму Приморского края Кристина Квинт.

Первый день тура посвящен изучению истории страны. Гостям показывают Ворота Корейского Сопротивления оккупации Японией, монументальный скульптурный ансамбль на холме Мансу с памятниками вождям, монумент советским воинам-освободителям и площадь имени Ким Ир Сена. Второй и третий день посвящены катанию на лыжах и сноубордах.

#Общество#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Северная Корея#КНДР#История#Олег Кожемяко#Туристы#Визит#Сноуборд
Подпишитесь
Тихвинскому лесу быть: проект парка мэра Владивостока поддержал губернатор Приморья
22 февраля, 10:51
Большегруз и автобус — масштабное ДТП с пострадавшими во Владивостоке — видео
24 февраля, 02:20
Мошенники научились обманывать с помощью предвыборных опросов
24 февраля, 00:43
Центр культурного развития строится в Кневичах
22 февраля, 09:23
«Народная рыбалка» ждет жителей Приморья в День защитника Отечества
22 февраля, 09:22
Стали известны подробности аварии с участием комплекса «Панцирь-С1» в Сочи
4 марта, 12:38