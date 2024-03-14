Администрация Владивостока проводит самые прозрачные госзакупки — Олег Кожемяко

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В своей приветственной речи на внеочередном заседании Думы города Владивостока Олег Кожемяко поблагодарил сотрудников городской администрации за их работу. Губернатор подчеркнул, что администрацию выделили на федеральном уровне за прозрачность госзакупок.
«Приморской столице отводится важная роль крупнейшего экономического центра страны в АТР. Дальневосточная столица с каждым годом становится прекраснее. Эффективное распределение статьей бюджета позволило администрации города успешно решать поставленные задачи. Строятся объекты соцкульбыта, ремонтируются дороги, ведется благоустройство территорий. Это и многое другое помогает улучшать жизнь граждан», — отметил губернатор.
Кожемяко подчеркнул, что с каждым годом в городе появляется всё больше общественных пространств, а местная власть налаживает контакт с населением. Олег Николаевич надеется, что работа в этих направлениях будет продолжена.
Нас объединяет то, что мы все хотим сделать жизнь во Владивостоке лучше — завершил Олег Кожемяко