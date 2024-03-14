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Мастер-план Владивостока предполагает кардинальные изменения города к 2030 году

К 2030 году во Владивостоке будет одна из лучших инфраструктур в стране: мэр Шестаков

14 марта 2024, 01:04

Мастер-план Владивостока предполагает кардинальные изменения города к 2030 году

Одну из лучших инфраструктур в стране позволит создать мастер-план Владивостока. Об этом сообщил мэр Константин Шестаков во время своего отчёта о деятельности администрации города
Сюжет
Туризм

Основная задача реализации мастер-плана заключается в том, чтобы к 2030 году вывести Владивосток в топ-лучших городов по уровню развития инфраструктуры. При этом у жителей города будет возможность зарабатывать больше, чем в других регионах. На этом сделал акцент Константин Шестаков, который сегодня, 14 марта, представил отчет об итогах работы администрации Владивостока перед депутатами городской думы.

Мастер-план по развитию Владивостока уже утвержден правительством Российской Федерации. Он включает в себя 108 мероприятий на общую сумму 956 миллиардов рублей. Реализация проекта позволит провести большие преобразования в таких сферах, как образование, спорт, туризм, городская среда, транспорт, дороги и жилищно-коммунальное хозяйство.

#Спорт#Приморский край#Туризм#Владивосток#Транспорт#Новости#Дороги#Инфраструктура#Развитие#Городская среда#Константин Шестаков#Жители#Администрация Владивостока#Городская дума#Образование#Мастер-план
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