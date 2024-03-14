К 2030 году во Владивостоке будет одна из лучших инфраструктур в стране: мэр Шестаков

Основная задача реализации мастер-плана заключается в том, чтобы к 2030 году вывести Владивосток в топ-лучших городов по уровню развития инфраструктуры. При этом у жителей города будет возможность зарабатывать больше, чем в других регионах. На этом сделал акцент Константин Шестаков, который сегодня, 14 марта, представил отчет об итогах работы администрации Владивостока перед депутатами городской думы.