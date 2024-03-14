Константин Шестаков: 509 территорий благоустроены во Владивостоке за последние 3 года

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Во время своего доклада мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что в рамках президентских и губернаторских субсидий в городе обновлены 509 дворовых территорий. Также по инициативе губернатора Приморья за прошлый год администрация города совместно с ТОСами реализовала во Владивостоке еще 65 проектов.
Победители конкурса в лице территориальных общественных управлений на протяжении нескольких лет получают финансирование на реализацию своих проектов по благоустройству города в размере 1,5 миллионов рублей. Их проекты помогают решать вопросы местного значения, такие как улучшение придомовых территорий, установка детских и спортивных площадок, а также мест для выгула собак, появление на улицах города уличных тренажеров, хоккейных и спортивных коробок, горок, уличного освещения, автомобильных парковок и прочих важных изменений в городской среде.
В 2022 году при поддержке правительства края ТОСы выполнили 34 проекта. В 2023 году их количество возросло до 65. В этом году на участие в конкурсе от Владивостока направлено рекордное количество заявок — 126. Сейчас конкурсная комиссия занимается отбором победителей.
Помимо этого, за последние пять лет во Владивостоке успешно реализуется краевая программа ремонта дворов, созданная по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко. Ее условия уже знакомы многим горожанам — чтобы благоустроить свой двор, необходимо провести общедомовое собрание и проголосовать за участие, после чего надо выбрать вид работ, разработать дизайн-проект и подать заявку в управление содержания жилищного фонда от управляющей компании или ТСЖ.
Софинансирование в размере 5% потребуется только в том случае, если участники общедомового собрания проголосуют за асфальтирование придомовой дороги. На установку детской или спортивной площадки дополнительные финансы не потребуются — все работы пройдут за счет программы. Примеров успешной реализации этой инициативы во Владивостоке уже немало Это новые дороги на Днепровской, 55 или Кирова, 112, детские и спортивные площадки на Никифорова, 37 и Гамарника, 4 и многие другие.
Во время своего выступления Константин Шестаков также отметил, что два года назад благодаря поддержке правительства и Юрия Трутнева во Владивостоке начала работу региональная программа «1000 дворов Дальнего Востока», направленная на комплексное благоустройство. Условия участия в ней практически те же самые, что и в краевой. Примерами реализации этой программы являются благоустроенные территории на Чкалова, 12 и Красного Знамени, 21, 23, 25, и общественное пространство на Леонова, 31.