Константин Шестаков: 509 территорий благоустроены во Владивостоке за последние 3 года

Во время своего выступления Константин Шестаков также отметил, что два года назад благодаря поддержке правительства и Юрия Трутнева во Владивостоке начала работу региональная программа «1000 дворов Дальнего Востока», направленная на комплексное благоустройство. Условия участия в ней практически те же самые, что и в краевой. Примерами реализации этой программы являются благоустроенные территории на Чкалова, 12 и Красного Знамени, 21, 23, 25, и общественное пространство на Леонова, 31.