Приморье готово: глава местного ЦИК рассказала, как пройдут выборы в регионе

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
На территории Приморского края организацию проведения выборов обеспечивает избирательная комиссия Приморского края, 41 территориальная комиссия, а также 1514 участковых избирательных комиссий. Число избирателей, предварительно, составляет 1 412 745 человек.
В 15 муниципалитетах можно будет проголосовать не на участке, а дома. Чтобы воспользоваться этим правом, избирателям нужно составить специальное заявление.
На 630 участках установят камеры видеонаблюдения, на остальных — камеры видеофиксации, которые будут работать круглосуточно, в том числе в режиме ночного видения. Также на некоторых участках используют знакомые приморцам КОИБы. Всего их в регионе 153.
По данным общественной палаты, наблюдение на выборах осуществят 7 317 наблюдателей. Из них 1 737 назначены общественный палатой, остальные — кандидатами.