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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Выборы уже завтра: как пройдет голосование в Приморье

Приморье готово: глава местного ЦИК рассказала, как пройдут выборы в регионе

14 марта 2024, 07:03
Фото: 1MI

Выборы уже завтра: как пройдет голосование в Приморье

Выборы президента РФ стартуют уже завтра и будут проходить 3 дня — с 15 по 17 марта. О том, готово ли к этому важному событию Приморье, рассказала председатель Краизбиркома Татьяна Гладких
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Выборы

На территории Приморского края организацию проведения выборов обеспечивает избирательная комиссия Приморского края, 41 территориальная комиссия, а также 1514 участковых избирательных комиссий. Число избирателей, предварительно, составляет 1 412 745 человек.

В 15 муниципалитетах можно будет проголосовать не на участке, а дома. Чтобы воспользоваться этим правом, избирателям нужно составить специальное заявление.

На 630 участках установят камеры видеонаблюдения, на остальных — камеры видеофиксации, которые будут работать круглосуточно, в том числе в режиме ночного видения. Также на некоторых участках используют знакомые приморцам КОИБы. Всего их в регионе 153.

По данным общественной палаты, наблюдение на выборах осуществят 7 317 наблюдателей. Из них 1 737 назначены общественный палатой, остальные — кандидатами.

#Общество#Приморье#Приморский край#Выборы#Новости#РФ#Избирательная комиссия#Муниципалитеты#Видеонаблюдение#Общественная палата
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