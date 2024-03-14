Улицу Адмирала Фокина сделают точкой притяжения для туристов во Владивостоке

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
Об этом заявил глава Владивостока Константин Шестаков во время отчёта о деятельности администрации города перед депутатами Думы краевого центра.
Одним из главных объектов, которые изменятся к лучшему в рамках реализации проекта, станет улица Адмирала Фокина, превратившись по сути в туристическое сердце Владивостока.
Особое внимание будет уделено участку улицы от Океанского проспекта до Алеутской. Ремонт этого участка приведёт к тому, что Владивосток фактически получит полноценную пешеходную улицу в историческом центре.
Глава Владивостока напомнил, что в 2023 году благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированному президентом России Владимиром Путиным, значительно преобразился центр Владивостока. Были установлены новые арт-объекты, отремонтированы общественные пространства, установлена архитектурная подсветка и навигационные стенды, помогающие сориентироваться гостям города.