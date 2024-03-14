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Администрация Владивостока уделяет особое внимание развитию туризма

Улицу Адмирала Фокина сделают точкой притяжения для туристов во Владивостоке

14 марта 2024, 01:15

Администрация Владивостока уделяет особое внимание развитию туризма

Проект «Туристский код Владивостока» продолжает преображать Владивосток к лучшему. В частности, будет благоустроена улица Адмирала Фокина, став полноценно пешеходной уже в этом году.
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Туризм

Об этом заявил глава Владивостока Константин Шестаков во время отчёта о деятельности администрации города перед депутатами Думы краевого центра.

Одним из главных объектов, которые изменятся к лучшему в рамках реализации проекта, станет улица Адмирала Фокина, превратившись по сути в туристическое сердце Владивостока.

Особое внимание будет уделено участку улицы от Океанского проспекта до Алеутской. Ремонт этого участка приведёт к тому, что Владивосток фактически получит полноценную пешеходную улицу в историческом центре.

Глава Владивостока напомнил, что в 2023 году благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированному президентом России Владимиром Путиным, значительно преобразился центр Владивостока. Были установлены новые арт-объекты, отремонтированы общественные пространства, установлена архитектурная подсветка и навигационные стенды, помогающие сориентироваться гостям города.

#Общество#Приморский край#Туризм#Владивосток#Новости#Благоустройство#Нацпроект#Константин Шестаков#Администрация Владивостока#Исторический центр#Туристическая инфраструктура
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