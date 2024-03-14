Владивосток обновляет городской автотранспорт: отчёт мэра Константина Шестакова

За последние три года в Владивостоке было добавлено 292 новых автобуса разных типов, что составляет почти половину всего общественного транспорта города. Кроме того, планируется приобрести еще не менее 41 автобуса в 2024 году. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков на сегодняшнем отчете перед депутатами и общественностью.