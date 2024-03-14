Владивосток обновляет городской автотранспорт: отчёт мэра Константина Шестакова

Posted Сегодня, 00:42
Published Сегодня, 00:42
Modified Сегодня, 02:12
Updated Сегодня, 02:12
За последние три года в Владивостоке было добавлено 292 новых автобуса разных типов, что составляет почти половину всего общественного транспорта города. Кроме того, планируется приобрести еще не менее 41 автобуса в 2024 году. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков на сегодняшнем отчете перед депутатами и общественностью.
Также будет добавлено 16 новых троллейбусов, благодаря специальным казначейским кредитам из федерального бюджета. Это позволит значительно обновить парк электротранспорта города.
В текущем году планируется провести тщательный анализ маршрутной сети и на основе данных о пассажиропотоке предложить изменения в текущих и создание новых маршрутов.
Также продолжается работа над созданием «легкого метро», которое позволит улучшить транспортную связь со удаленными районами, такими как Зеленый бульвар, Казанский мост, район улицы Березовой, бухты Большой Улисс и другие. В рамках этого проекта планируется увеличение количества рейсов и строительство новых платформ при сотрудничестве с РЖД.