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Владивосток обновляет городской автотранспорт: отчёт мэра Константина Шестакова

Владивосток обновляет городской автотранспорт: отчёт мэра Константина Шестакова

14 марта 2024, 00:42
Глава Владивостока сообщил, что за последние три года в город поступило 292 новых автобуса и еще 41 будет добавлено в 2024 году, также будет поставлено 16 троллейбусов; кроме того, работа продолжается над созданием "легкого метро", чтобы улучшить транспортную связь в отдаленных районах.

За последние три года в Владивостоке было добавлено 292 новых автобуса разных типов, что составляет почти половину всего общественного транспорта города. Кроме того, планируется приобрести еще не менее 41 автобуса в 2024 году. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков на сегодняшнем отчете перед депутатами и общественностью.

Также будет добавлено 16 новых троллейбусов, благодаря специальным казначейским кредитам из федерального бюджета. Это позволит значительно обновить парк электротранспорта города.

В текущем году планируется провести тщательный анализ маршрутной сети и на основе данных о пассажиропотоке предложить изменения в текущих и создание новых маршрутов.

Также продолжается работа над созданием «легкого метро», которое позволит улучшить транспортную связь со удаленными районами, такими как Зеленый бульвар, Казанский мост, район улицы Березовой, бухты Большой Улисс и другие. В рамках этого проекта планируется увеличение количества рейсов и строительство новых платформ при сотрудничестве с РЖД.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#РЖД#Городской транспорт#Автобусы#Легкое метро#Троллейбусы
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