Адмиралыч выбрал своего кандидата — талисман хоккейного клуба проголосовал на выборах

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Во Владивостоке проходят не просто выборы, а настоящий праздник. И дело даже не в Масленице.
Журналист «Восток-Медиа», пришел на избирательный участок, чтобы отдать свой голос, и встретил там настоящего пирата.
Адмиралыч — маскот, или талисман, хоккейной команды «Адмирал» — пришел на 510-й избирательный участок на Толстого, и произвел фурор: голосовал он при полном параде.
Также сегодня уже проголосовали мэры приморских городов и губернатор края Олег Кожемяко. Явка рядовых приморцев на выборах тоже демонстрирует весьма неплохие показатели.