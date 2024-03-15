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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Маскот ХК «Адмиралл» отдал свой голос на выборах президента в Приморском крае

Адмиралыч выбрал своего кандидата — талисман хоккейного клуба проголосовал на выборах

15 марта 2024, 04:24
Фото: zr.media

Маскот ХК «Адмиралл» отдал свой голос на выборах президента в Приморском крае

На выборы должны прийти все: губернаторы, мэры и… адмиралы-пираты. Талисман хоккейного клуба «Адмирал» уже сходил на избирательный участок.
Сюжет
Выборы

Во Владивостоке проходят не просто выборы, а настоящий праздник. И дело даже не в Масленице.

Журналист «Восток-Медиа», пришел на избирательный участок, чтобы отдать свой голос, и встретил там настоящего пирата.

Фото: zr.media

Адмиралыч — маскот, или талисман, хоккейной команды «Адмирал» — пришел на 510-й избирательный участок на Толстого, и произвел фурор: голосовал он при полном параде.

Видео: zr.media

Также сегодня уже проголосовали мэры приморских городов и губернатор края Олег Кожемяко. Явка рядовых приморцев на выборах тоже демонстрирует весьма неплохие показатели.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Выборы#Новости#Видео#Россия
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