Эксперты: президентские выборы в ДФО охватили даже самые отдалённые регионы

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Итогом продуманной заранее работы избирательных комиссий стал тот факт, что досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных населённых пунктах прошло спокойно. В некоторых пунктах явка составила 100 процентов, а в целом — процент явки выше, чем в 2018 году.
— Итоги первого дня голосования на Дальнем Востоке в целом подтверждают прогнозы, которые мы давали, — говорит политолог Павел Наливайко. — Здесь две составляющие. Первое — высокая явка, которая в принципе фиксируется во всех регионах Дальнего Востока. Отмечу, что Приморский край здесь в числе передовиков. Во-вторых, крайне высокий уровень организации самого процесса. Например, в Приморском крае губернатор лично ездит по участкам в течение всего первого дня, не только для того, чтобы проголосовать за будущего президента, но и лично проверяет, насколько грамотно организован процесс. И, собственно говоря, это способствует тому, что к легитимности самой процедуры вопросов ни у кого нет.
Ну и вторая сторона — это появление все-таки фейков в разных регионах со стороны оппозиционных сил. Отмечу: несистемной оппозиции, представители которые пытаются разгонять голословными обвинениями ситуацию вокруг голосования. Связано это с тем, что им крайне необходимо набрать фактуры для удара по легитимности, так что в ход идут абсолютно любые провокации, а учитывая то, что их представителей нет на избирательных участках, факт-чекинг даже не используется. Все направлено на обвинение без подтверждений.
Также эксперты отмечают, что на Дальнем Востоке очень грамотно поставлена работа с наблюдателями. На данный момент их около 20 тысяч, еще около 4000 тысяч находятся в резерве на случай нештатных ситуаций. Все наблюдатели прошли обучение. Они изучали избирательное законодательство и разбирали реальные практические кейсы. В рамках специальной подготовки наблюдателей эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами проводили очные встречи с гражданами и познакомили их с «Золотым стандартом наблюдателя» — проектом, который реализует Общественная палата Российской Федерации. Главная задача — действовать в самых разных ситуациях, которые могут возникнуть на избирательном участке. В числе тех, кто прошел обучение, есть наблюдатели со стажем и те, кто пожелал участвовать в организации голосования впервые.
Особо хочется отметить тот факт, что в Приморском крае работают также международные наблюдатели, а международные эксперты — в Приморье, на Камчатке и в Хабаровском крае.