Эксперты: президентские выборы в ДФО охватили даже самые отдалённые регионы

Также эксперты отмечают, что на Дальнем Востоке очень грамотно поставлена работа с наблюдателями. На данный момент их около 20 тысяч, еще около 4000 тысяч находятся в резерве на случай нештатных ситуаций. Все наблюдатели прошли обучение. Они изучали избирательное законодательство и разбирали реальные практические кейсы. В рамках специальной подготовки наблюдателей эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами проводили очные встречи с гражданами и познакомили их с «Золотым стандартом наблюдателя» — проектом, который реализует Общественная палата Российской Федерации. Главная задача — действовать в самых разных ситуациях, которые могут возникнуть на избирательном участке. В числе тех, кто прошел обучение, есть наблюдатели со стажем и те, кто пожелал участвовать в организации голосования впервые.