zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Первый вице-губернатор Приморского края призывает голосовать на выборах

Глава правительства Приморья Вера Щербина проголосовала за своего кандидата

15 марта 2024, 06:27
Фото: zr.media

Первый вице-губернатор Приморского края призывает голосовать на выборах

Председатель Правительства Приморья Вера Щербина проголосовала на выборах президента и призвала всех избирателей Приморья отдать голос за одного из кандидатов.
Сюжет
Выборы

Вера Щербина, глава правительства Приморья и вице-губернатор края, посетила избирательный участок и проголосовала за одного из кандидатов в президенты России. Она подчеркнула, что выборы — одно из наиболее важных событий для будущего страны.

Видео: zr.media

Вице-губернатор отметила, что трехдневное голосование очень удобно для избирателей. Она призвала жителей Приморья присоединиться и отдать свой голос в пользу одного из кандидатов.

Видео: zr.media
«Выборы президента — это наше будущее, это очень важное событие. Мы сегодня исполняем гражданский долг», — сообщила Вера Щербина журналистам.

Напомним, что избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера с 15 по 17 марта. Всего в крае открыто более полутора тысяч участков.

#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Выборы#Новости#Видео#Правительство#Россия#Президент#Голосование#Кандидаты#Вера Щербина#Избиратели
Подпишитесь
Тихвинскому лесу быть: проект парка мэра Владивостока поддержал губернатор Приморья
22 февраля, 10:51
Большегруз и автобус — масштабное ДТП с пострадавшими во Владивостоке — видео
24 февраля, 02:20
Мошенники научились обманывать с помощью предвыборных опросов
24 февраля, 00:43
Центр культурного развития строится в Кневичах
22 февраля, 09:23
«Народная рыбалка» ждет жителей Приморья в День защитника Отечества
22 февраля, 09:22
Стали известны подробности аварии с участием комплекса «Панцирь-С1» в Сочи
4 марта, 12:38