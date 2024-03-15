Глава правительства Приморья Вера Щербина проголосовала за своего кандидата

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Вера Щербина, глава правительства Приморья и вице-губернатор края, посетила избирательный участок и проголосовала за одного из кандидатов в президенты России. Она подчеркнула, что выборы — одно из наиболее важных событий для будущего страны.
Вице-губернатор отметила, что трехдневное голосование очень удобно для избирателей. Она призвала жителей Приморья присоединиться и отдать свой голос в пользу одного из кандидатов.
«Выборы президента — это наше будущее, это очень важное событие. Мы сегодня исполняем гражданский долг», — сообщила Вера Щербина журналистам.
Напомним, что избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера с 15 по 17 марта. Всего в крае открыто более полутора тысяч участков.