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Глава Приморья отдал свой голос на выборах президента во Владивостоке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проголосовал на выборах

15 марта 2024, 00:31
Фото: zr.media

Глава Приморья отдал свой голос на выборах президента во Владивостоке

Глава Приморья Олег Кожемяко проголосовал на выборах президента в первый день выборов. Губернатор также призвал приморцев отдать голос за благоустройство общественных пространств.
Сюжет
Выборы

В Приморском крае начались трехдневные выборы президента России. Губернатор Олег Кожемяко уже проголосовал на избирательном участке номер 4127 во Владивостоке.

Фото: zr.media
«Голосование будет идти три дня, с пятницы по воскресенье. Сегодня в начале рабочего дня можно проголосовать. Всем предоставляют для этого время. Можно прийти на участок, а потом дальше заниматься своими делами, оставив в своем распоряжении выходные, что очень удобно», — отметил Олег Кожемяко.

Также глава края на встрече с журналистами подчеркнул, что выборы — важнейшее событие в жизни страны, и граждане обязательно должны принять в них участие и отдать свой голос. Олег Николаевич надеется, что страна продолжит свой курс на Восток, что особенно важно для Приморья.

На этом же участке губернатор Приморья отдал свой голос за объекты благоустройства Владивостока, а также призвал приморцев активно участвовать в жизни края.

Напомним, что выборы президента России будут проходить три дня, до 17 марта включительно. Всё время голосования в крае будут работать 1514 избирательных участков, за порядком на них следят более 3000 наблюдателей.

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