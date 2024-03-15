Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проголосовал на выборах

Также глава края на встрече с журналистами подчеркнул, что выборы — важнейшее событие в жизни страны, и граждане обязательно должны принять в них участие и отдать свой голос. Олег Николаевич надеется, что страна продолжит свой курс на Восток, что особенно важно для Приморья.