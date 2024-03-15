Открыто и легитимно: в Приморье началось голосование на выборах президента РФ

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В Центре наблюдения оборудован экран, на котором аккумулируется вся видеоинформация со всех избирательных участков Приморья. В режиме реального времени общественные наблюдатели за ходом голосования могут смотреть, как проходит процедура. На некоторых участках уже с самого старта голосования можно было наблюдать очереди из желающих исполнить свой гражданский долг.
В центре находятся аккредитованные общественные наблюдатели, которые отслеживают обстановку на участках для голосования, а при необходимости могут просмотреть записи с конкретного участка. Кроме общественных наблюдателей в центре работают международные эксперты, средства массовой информации.
Председатель крайизбиркома Приморья Татьяна Гладких отметила, что регион готов к голосованию, процедура будет проходить открыто, легитимно. Сделано все для безопасности на избирательных участках.
«Мы начали трехдневный общественный контроль за процедурой проведения выборов президента Российской Федерации в Приморском крае. Вся видеоинформация стекается сюда, в Центр общественного наблюдения Приморского края. Для этого 630 избирательных участков были оснащены системами видеонаблюдения, за которыми закреплены более двух третьих избирателей Приморья. Открытие участков началось в соответствии с действующим законодательством, все участки, которые должны быть открыты, они открыты. На данный момент процедура проводится без нарушений — жалоб не зафиксировано. Мы всех избирателей Приморского края приглашаем на участки, у нас есть три дня для голосования — 15, 16 и 17 марта», — подчеркнула «Восток-Медиа» Татьяна Гладких.