Открыто и легитимно: в Приморье началось голосование на выборах президента РФ

В Центре наблюдения оборудован экран, на котором аккумулируется вся видеоинформация со всех избирательных участков Приморья. В режиме реального времени общественные наблюдатели за ходом голосования могут смотреть, как проходит процедура. На некоторых участках уже с самого старта голосования можно было наблюдать очереди из желающих исполнить свой гражданский долг.