Пассажиры аэропорта Владивосток активно голосуют на выборах

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— Наш избирательный участок № 381 находится в международном аэропорту Владивосток, — рассказала председатель участка Ольга Шиловских. — Для участия в выборах именно на нашем участке зарегистрировалось 410 человек, это очень весомая цифра. — Прикрепились люди со всей России. Можно сказать, от Москвы до самых до окраин.
Представлены в списке прикрепившихся для голосования в аэропорту и жители Москвы, и Магадана, и Сахалина, Саратовской области, Красноярского края, из самых разных населённых пунктов Приморья — абсолютно все муниципальные районы.
Показательно, что, по словам Ольги Шиловских, к 10 утра успело проголосовать более ста человек.
— Голосование у нас трехдневное, — говорит Ольга Шиловских. — Сегодня первый день. Ожидается наибольшая активность избирателей. Ждём и сотрудников аэропорта, и работников предприятий, расположенных поблизости, и, конечно, прилетающих и улетающих.