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Жители Приморского края участвуют в выборах будущего президента России

С утра, перед работой: глава Артёма оставил свой голос на выборах

15 марта 2024, 00:32
Фото: zr.media

Жители Приморского края участвуют в выборах будущего президента России

Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон посетил избирательный участок и оставил свой голос на выборах будущего президента России.
Сюжет
Выборы
— Проголосовал пораньше с утра перед работой, — рассказал Вячеслав Квон. — Очень порадовало, что с раннего утра на участке спокойно, царит порядок и очень дружелюбная атмосфера, а главное — что я был на участке не один. Достаточно много уже было избирателей. Мне кажется, такая активность соответствует духу сегодняшнего времени. Поэтому ничего в этом удивительно нет, что люди в пятницу идут пораньше голосовать. Должен отметить, как это важно и правильно, что у нас на проведение выборов выделяется три дня. Каждый может выбрать себе любой день голосования: пятницу, субботу, воскресенье.

Также глава города шахтёров и авиаторов рассказал, почему считает участие в выборах необходимым для каждого.

Видео: zr.media
— У всех есть возможность проголосовать и сделать свой выбор. Выбор будущего нашей страны. Поэтому еще раз призываю артёмовцев, жителей Приморья, сделать свой выбор и проголосовать за будущего президента нашей страны.
#Общество#Приморье#Приморский край#Выборы#Новости#Видео#Выборы президента#Артём#Вячеслав Квон
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