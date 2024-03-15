С утра, перед работой: глава Артёма оставил свой голос на выборах

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— Проголосовал пораньше с утра перед работой, — рассказал Вячеслав Квон. — Очень порадовало, что с раннего утра на участке спокойно, царит порядок и очень дружелюбная атмосфера, а главное — что я был на участке не один. Достаточно много уже было избирателей. Мне кажется, такая активность соответствует духу сегодняшнего времени. Поэтому ничего в этом удивительно нет, что люди в пятницу идут пораньше голосовать. Должен отметить, как это важно и правильно, что у нас на проведение выборов выделяется три дня. Каждый может выбрать себе любой день голосования: пятницу, субботу, воскресенье.
Также глава города шахтёров и авиаторов рассказал, почему считает участие в выборах необходимым для каждого.
— У всех есть возможность проголосовать и сделать свой выбор. Выбор будущего нашей страны. Поэтому еще раз призываю артёмовцев, жителей Приморья, сделать свой выбор и проголосовать за будущего президента нашей страны.