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Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

В Приморском крае продолжается голосование на выборах будущего президента РФ

В атмосфере праздника: голосование на выборах в Артёме проходит спокойно и комфортно

15 марта 2024, 02:54
Фото: zr.media

В Приморском крае продолжается голосование на выборах будущего президента РФ

Жители Артёмовского городского округа активно принимают участие в выборах-2024.
Сюжет
Выборы

В первые часы голосования на участке № 329 в городе шахтёров и авиаторов проголосовало уже более 150 человек.

Видео: zr.media
— Мы ещё до начала работы постарались создать приятную атмосферу, украсили участок, — рассказала председатель участковой комиссии Елена Пак. — Не забыли и о том, что на дворе Масленица — студенты Артёмовского колледжа сервиса и дизайна угощают пришедших блинами.
Фото: zr.media

По словам Елены Пак, к участку для голосования прикрепилось 144 новых избирателя, явка идёт активно.

Видео: zr.media
— На нашем участке используются комплексы обработки избирательных бюллетеней — так называемые КОИБы, — говорит Елена Леонидовна. — Все члены комиссии обучены работе с такими комплексами, никаких сложностей нет. Всё отличие от привычной процедуры голосования в том, что бюллетень со своим выбором избиратель не в урну опускает, а вкладывает в комплекс и тот сразу считывает, за кого отдан голос. Разумеется, это остаётся тайной, но КОИБ даёт возможность в режиме реального времени узнать, сколько людей проголосовало, сколько бюллетеней считано. Нет, нам не страшно работать с КОИБами, мы прошли обучение, чего тут страшного?! У людей праздник — выборы, и у нас тоже.
Видео: zr.media
#Общество#Приморье#Приморский край#Выборы#Новости#Видео#Выборы президента#Артём
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