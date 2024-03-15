В атмосфере праздника: голосование на выборах в Артёме проходит спокойно и комфортно

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 02:56
В первые часы голосования на участке № 329 в городе шахтёров и авиаторов проголосовало уже более 150 человек.
— Мы ещё до начала работы постарались создать приятную атмосферу, украсили участок, — рассказала председатель участковой комиссии Елена Пак. — Не забыли и о том, что на дворе Масленица — студенты Артёмовского колледжа сервиса и дизайна угощают пришедших блинами.
По словам Елены Пак, к участку для голосования прикрепилось 144 новых избирателя, явка идёт активно.
— На нашем участке используются комплексы обработки избирательных бюллетеней — так называемые КОИБы, — говорит Елена Леонидовна. — Все члены комиссии обучены работе с такими комплексами, никаких сложностей нет. Всё отличие от привычной процедуры голосования в том, что бюллетень со своим выбором избиратель не в урну опускает, а вкладывает в комплекс и тот сразу считывает, за кого отдан голос. Разумеется, это остаётся тайной, но КОИБ даёт возможность в режиме реального времени узнать, сколько людей проголосовало, сколько бюллетеней считано. Нет, нам не страшно работать с КОИБами, мы прошли обучение, чего тут страшного?! У людей праздник — выборы, и у нас тоже.