Весь ход голосования первого и второго дня выборов даёт чёткий сигнал: лояльно настроенных избирателей в ДФО в разы больше, чем проявляющих протестные настроения. Из этого можно сделать вывод, что внешнее давление не разобщило, а консолидировало население Дальнего Востока. Люди сплотились, поддерживают и одобряют курс нынешней власти — в том числе полпреда Юрия Трутнева, который стабилизировал политическую и экономическую ситуацию в макрорегионе.