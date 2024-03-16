Эксперты: то, как проходят выборы в ДФО, показывает: регион давно уже не протестный

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Весь ход голосования первого и второго дня выборов даёт чёткий сигнал: лояльно настроенных избирателей в ДФО в разы больше, чем проявляющих протестные настроения. Из этого можно сделать вывод, что внешнее давление не разобщило, а консолидировало население Дальнего Востока. Люди сплотились, поддерживают и одобряют курс нынешней власти — в том числе полпреда Юрия Трутнева, который стабилизировал политическую и экономическую ситуацию в макрорегионе.
Эксперты также отмечают: со славой региона, который, как та баба-яга, всегда против, ДФО безжалостно и без всяких сожалений расстался уже давно. Это было заметно по итогам ЕДГ в сентябре 2023 года. А дополнительным объединяющим жителей голосующих регионов фактором является участие в выборах бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО.
— Второй день голосования на президентских выборах на Дальнем Востоке начинается с крайне серьезным и уверенным результатом по итогам первого дня. Мы видим, что макрорегион в тройке лидеров по всей стране и действительно задает тон последующим дням голосования, — говорит политолог Павел Наливайко. — Как уже отмечалось неоднократно, связано это с тем, что на Дальнем Востоке сегодня, несмотря на отдаленность от театра боевых действий, жители крайне консолидированы. Консолидированы вокруг национального лидера, вокруг сопротивления внешнему врагу.
И прекрасно понимают, что тот темп развития макрорегиона, который взят федеральным руководством, необходимо сохранить и преумножить.
Отмечу, в Приморском крае, где в 2018 году были разные события, в том числе протестного толка, сейчас картина кардинально другая. Люди идут голосовать. Регион — лидер среди субъектов ДФО по абсолютным показателям.
Больше всего на избирательные участки пришло людей именно в Приморском крае в первый день голосования. И, собственно говоря, это показывает, насколько власти действительно качественно поработали над повышением явки, над объяснением того, как и зачем нужно голосовать именно сейчас.
Федеральные эксперты, внимательно наблюдающие за ходом выборов в ДФО, высказывают те же оценки.
— Я сама много работаю на Дальнем Востоке и не понаслышке знаю, что жители федерального округа очень сознательны и умеют отличать правду от лжи. Помимо этого, выборы 2024 года проходят на качественно новом уровне. В российском обществе зафиксирован беспрецедентный уровень консолидации, — говорит Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре. — Уровень доверия граждан к самому институту выборов очень высок, что способствует росту политического участия. В этом смысле любая провокация столкнется с серьезным препятствием в лице политической осознанности россиян.