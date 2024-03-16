Почему Антон Волошко голосовал в Чугуевском округе Приморья? — видео

Антон Анатольевич и Татьяна Валерьевна Гладких специально приехали в Чугуевку на выборы из Владивостока. По их мнению, голосование на именном участке — дань памяти их личному герою, Альберту Юнусову. Альберт Гумерович 20 лет прожил в Чугуевском районе, в последние десять лет возглавлял ТИК муниципалитета и переживал о судьбе Приморья. В сентябре 2022 года Юнусов отправился в зону СВО, где трагически погиб летом 2023 года. Сейчас избирательный участок носит его имя.