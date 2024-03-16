Почему Антон Волошко голосовал в Чугуевском округе Приморья? — видео

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
Антон Волошко голосовал на Избирательном участке № 3312 Чугуевского муниципального округа в Приморском крае. Председатель краевого заксобрания отметил, что место он выбрал специально, чтобы отдать дань памяти человеку, который посвятил свою жизнь Приморью.
«Надеюсь, что это станет традицией: голосовать на именном участке в Чугуевке, отдавать дань памяти человеку, который самое дорогое и ценное, что у него было, чтобы мы с вами могли голосовать, жить, исповедовать те принципы, которые нам ценны, для меня это принципиально важно. Мы с Татьяной Валерьевной Гладких, председателем краевой избирательной комиссии, не сговариваясь пришли к такому выводу, что мы по внутреннему зову решили голосовать именно здесь. Честно говоря, не знаю, что ещё можно сказать, просто внутренне чувствую, что важно, и именно поэтому я сегодня здесь», — рассказал Антон Волошко журналистам.
Антон Анатольевич и Татьяна Валерьевна Гладких специально приехали в Чугуевку на выборы из Владивостока. По их мнению, голосование на именном участке — дань памяти их личному герою, Альберту Юнусову. Альберт Гумерович 20 лет прожил в Чугуевском районе, в последние десять лет возглавлял ТИК муниципалитета и переживал о судьбе Приморья. В сентябре 2022 года Юнусов отправился в зону СВО, где трагически погиб летом 2023 года. Сейчас избирательный участок носит его имя.
«Что касается нашего с коллегами выбора, я надеюсь, что и другие наши коллеги по краю начнут присоединяться к нам. Знаете, годы идут, забывается, при каких обстоятельствах Альберт Гумерович от нас ушёл, но дать памяти и уважения тому, что он работал, тому, чем он жил и тому, что он делал, будет жить всегда. Понятно, что история трагическая, но пройдут годы, и мы должны оставаться обязанными тем, кто дал нам возможность жить и работать», — подчеркнул Волошко.
Кроме того, председатель Законодательного Собрания поделился тем, насколько важны выборы президента для каждого россиянина:
«Это наш гражданский долг, каждого человека, прийти и сделать свой выбор, выбрать, как дальше будет жить и развиваться наша страна. Если это не интересует, что ещё человека может интересовать. Это главные, основополагающие принципы жизни любого общества. Поэтому считаю, что на выборы ходить не просто нужно, все обязаны голосовать».
Напоследок Антон Анатольевич еще раз подчеркнул, что для него было по-настоящему важно проголосовать именно в Чугуевке:
«С местом голосования определился заранее, ведь на моем избирательном округе работает первый в Приморском крае именной избирательный участок. Он носит имя Альберта Юнусова — председателя территориальной избирательной комиссии Чугуевского района, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
Приморцы, особенно дети и молодежь, должны больше знать об истории родного края, о своих выдающихся земляках. И было приятно сегодня увидеть, что многие люди приходят на участки всей семьей. Это очень важно, ведь в эти три дня мы выбираем свое будущее. Будущее, за которое боролся и отдал свою жизнь Альберт Гумерович Юнусов. И он всегда будет с нами…»
Антон Волошко также возложил цветы к стенду, посвященному Альберту Юнусову.
Напомним, выборы президента России проходят в Приморье на 1514 участках. Голосование в этом году разделено на три дня — 15, 16 и 17 марта — для удобства избирателей. Более трети приморцев уже отдали голоса за своих кандидатов.
Важно отметить, что явка на выборах в крае рекордно высокая: уже в первый день она превысила 34%. Поддерживают тенденцию и другие регионы Дальнего Востока.