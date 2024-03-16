Приморцы продолжают исполнять свой гражданский долг — данные по явке к этому часу

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Ранее СМИ уже сообщали, что по информации Крайизбиркома, в первый день выборов избирательные участки посетили почти полмиллиона приморцев: явка — 34% от общего числа избирателей. Во второй день голосования данные продолжают расти.
По последним расчётам, на момент 15:00 16 марта планку самых активных продолжают удерживать жители Находки — ТИК Находкинская к этому часу посетило 66,66% избирателей.
Впечатляющая явка зафиксирована также и в ТИК Партизанская — 59,60% от общего числа избирателей уже отдали свой голос.
В целом по краю первая десятка наиболее активных муниципалитетов выглядит следующим образом:
Во Владивостоке наибольшее число проголосовавших по-прежнему зафиксировано в ТИК Морская — ровно 66%, на второ месте ТИК Владивосток, Ленинская-1 — 46,78%. В целом явка по всей дальневосточной столице составила примерно 43,85%.
Напомним, что выборы президента продлятся до 20 часов 17 марта. Исполнить свой гражданский долг можно как сегодня (в субботу), так и завтра (в воскресенье).