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Приморцы продолжают исполнять свой гражданский долг — данные по явке к этому часу

Приморцы продолжают исполнять свой гражданский долг — данные по явке к этому часу

16 марта 2024, 07:30
По итогам первой половины второго дня выборов президента Приморский край вновь демонстрирует высокий уровень активности избирателей.
Сюжет
Выборы

Ранее СМИ уже сообщали, что по информации Крайизбиркома, в первый день выборов избирательные участки посетили почти полмиллиона приморцев: явка — 34% от общего числа избирателей. Во второй день голосования данные продолжают расти.

По последним расчётам, на момент 15:00 16 марта планку самых активных продолжают удерживать жители Находки — ТИК Находкинская к этому часу посетило 66,66% избирателей.

Впечатляющая явка зафиксирована также и в ТИК Партизанская — 59,60% от общего числа избирателей уже отдали свой голос.

В целом по краю первая десятка наиболее активных муниципалитетов выглядит следующим образом:

  • Находкинская городская — 66,55%;
  • Партизанская — 59,60%;
  • Михайловская — 58,43%;
  • Ольгинская — 55,80%;
  • Кавалеровская — 55,55%;
  • Яковлевская — 55,52%;
  • Партизанская — 55,51%;
  • Большекаменская городская — 55,06%;
  • Артёмовская городская — 53,81%;
  • Чугуевская — 53,75%.

Во Владивостоке наибольшее число проголосовавших по-прежнему зафиксировано в ТИК Морская — ровно 66%, на второ месте ТИК Владивосток, Ленинская-1 — 46,78%. В целом явка по всей дальневосточной столице составила примерно 43,85%.

Напомним, что выборы президента продлятся до 20 часов 17 марта. Исполнить свой гражданский долг можно как сегодня (в субботу), так и завтра (в воскресенье).

#Общество#Приморский край#Владивосток#Выборы#Новости#Выборы президента#Находка#Партизанск#Избиратели
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