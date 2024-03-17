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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:37

На Дальнем Востоке идёт третий день голосования на президентских выборах

На Дальнем Востоке идёт третий день голосования на президентских выборах

17 марта 2024, 06:33
Президентские выборы на Дальнем Востоке проходят на высочайшем уровне открытости. Подобного ещё не было. Об этом говорят как федеральные, так и региональные эксперты.
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Выборы

Во-первых, выборы будущего президента России в этом году впервые проходят три дня — с 15 по 17 марта. Это само по себе даёт возможность каждому проголосовать тогда, когда удобно. Кроме того, эксперты отмечают, что не только в Приморском крае, но и на всём Дальнем Востоке созданы фактически беспрецедентные условия для того, чтобы выборы были открытыми и законными. Важнейшим инструментом для выполнения поставленной задачи является независимый контроль. Поэтому на каждом участке в течение всех трех дней голосования будут работать общественные наблюдатели — всего более трёх тысяч человек.

— Специально побывал в Центре общественного наблюдения, который располагается на Пушкинской, 27, — говорит член Общественной палаты Российской Федерации от Приморского края, Член штаба Общероссийский народный фронт Приморского края, председатель общественного Совета ГУФСИН ПК, председатель Совета Приморского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Россия» Валентин Лабонин. — Вы знаете, что там огромная видеостена, где все желающие могут посмотреть, что происходит на 630 избирательных участках края. В центре мне рассказали, что уже получено около восьми тысяч сообщений от общественных наблюдателей: все в порядке, нарушений нет.

Важность трёхдневного голосования и максимальной открытости выборов подчеркнул и Андрей Мягков — политтехнолог, член РАПК.

— Избиратели сами могут выбрать наиболее удобный день, а существующие механизмы досрочного голосования, электронного волеизъявления и голосования по месту пребывания делают процесс максимально комфортным, — сказал он.
— Надо сказать, что главное, на мой взгляд — это беспрецедентная явка, активность избирателей. На выборы идут как на праздник, массово, с семьями, с детьми. Это вещь, против которой не возразить, — отметил Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. — Вы посмотрите, с каким изумлением смотрят на наши выборы те международные наблюдатели, которые вопреки запретам все-таки приехали к нам. Они видят и количество наблюдателей, и настроение людей. И этой правде нечего противопоставить.
#Общество#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Выборы#Новости#Выборы президента
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