На Дальнем Востоке идёт третий день голосования на президентских выборах

Во-первых, выборы будущего президента России в этом году впервые проходят три дня — с 15 по 17 марта. Это само по себе даёт возможность каждому проголосовать тогда, когда удобно. Кроме того, эксперты отмечают, что не только в Приморском крае, но и на всём Дальнем Востоке созданы фактически беспрецедентные условия для того, чтобы выборы были открытыми и законными. Важнейшим инструментом для выполнения поставленной задачи является независимый контроль. Поэтому на каждом участке в течение всех трех дней голосования будут работать общественные наблюдатели — всего более трёх тысяч человек.