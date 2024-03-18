Одна из школ Владивостока стала шахматной

— Умение играть в шахматы — один из лучших способов подготовить ребёнка к школе, — рассказали организаторы марафона. — Шахматы развивают всё и сразу: концентрацию, хорошую память, математическое мышление. Дошколята, побывавшие на уроке (и не только, но и другие желающие), смогут с 1 апреля записаться в специализированный шахматный класс и играть на уроках.