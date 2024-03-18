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Published Сегодня, 02:22

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Одна из школ Владивостока стала шахматной

Одна из школ Владивостока стала шахматной

18 марта 2024, 02:22
Ярким и весомым завершением интеллектуального молодёжного марафона во Владивостоке стало открытие шахматного класса в школе № 40 и проведение открытого урока по этой древней игре для будущих первоклассников и их родителей.
Сюжет
Дети

Школа № 40 во Владивостоке в последние дни проведения интеллектуального молодёжного марафона во Владивостоке (напомним, он проходил при поддержке президентского фонда культурных инициатив) стала центром пропаганды шахмат и самой шахматной точкой на карте города.

В субботу, 16 марта, в школе весь день царила атмосфера древней и мудрой игры, игры королей!

Будущих первоклассников и их родителей пригласили на открытый урок по шахматам. Зачем?

— Умение играть в шахматы — один из лучших способов подготовить ребёнка к школе, — рассказали организаторы марафона. — Шахматы развивают всё и сразу: концентрацию, хорошую память, математическое мышление. Дошколята, побывавшие на уроке (и не только, но и другие желающие), смогут с 1 апреля записаться в специализированный шахматный класс и играть на уроках.

Будущие маленькие интеллектуалы теперь знают правила и историю этой игры, выучили фигуры и даже решили несколько интересных задачек от тренера. Также в этот день в школе № 40 состоялись презентация шахматного класса; знакомство с проектом «Шахматы в школы»; экскурсия по школе.

— Мы хотим вырастить интеллектуальное поколение, которое умеет не просто выполнять задания на уроках, а думать и анализировать, — говорит директор «ДВ-Интеллект» Сергей Тутурин. — С этой задачей отлично справляются шахматы. Они отвлекут детей от гаджетов и сделают их более усидчивыми. К тому же, ребята быстро найдут себе друзей со схожими интересами, и им будет проще социализироваться.

Отметим, что шахматный клуб, который в этот день открылся в школе № 40, будет доступен для всех учеников — с первого по 11-й класс.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Дети#Родители#Книги#Гаджеты#Тренер#Шахматы#Друзья#Память#Экскурсия#Первоклассники#Дошкольники#Социализация#Ученики
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