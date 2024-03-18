В Интеллектуальном клубе ДВФУ прошёл День открытых дверей, итог — большое пополнение

Впечатляющим событием и масштабным финалом Дня открытых дверей стало проведение квиз-игры. Специально для гостей мероприятия и участников Интеллектуального клуба ДВФУ её провёл Центр интеллектуальной культуры, начавший работу во Владивостоке. Участие в квиз-игре приняли более ста человек, это весьма впечатляюще! Вопросы были из самых разных областей — и разумеется, пользоваться подсказками в Интернете было нельзя. Но так же намного интереснее!