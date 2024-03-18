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В Интеллектуальном клубе ДВФУ прошёл День открытых дверей, итог — большое пополнение

В Интеллектуальном клубе ДВФУ прошёл День открытых дверей, итог — большое пополнение

18 марта 2024, 01:56
Во Владивостоке завершился интеллектуальный молодёжный марафон, проходивший при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В рамках марафона Интеллектуальный клуб ДВФУ провёл День открытых дверей.
Сюжет
ДВФУ

С утра до вечера в клуб приходили гости — причем не только студенты и преподаватели вуза, но и жители Владивостока — поклонники интеллектуальных игр, которые специально в этот день приехали в кампус на остров Русский.

Гости знакомились с клубом, пробовали себя в разных играх, общались с участниками и пили чай с блинами — не зря же Масленица стояла на дворе. А самые активные и продвинутые — поучаствовав в конкурсах — получили призы от ДВФУ и местных производителей.

Ближе к вечеру гостям презентовали все имеющиеся в клубе активности и интеллектуальные виды спорта: настольные игры, квизы, игру «Город В», маджонг, шахматы, сёги, Го.

Главным итогом Дня открытых дверей стал тот факт, что число участников Интеллектуального клуба ДВФУ пополнилось более чем на 70 человек!

Впечатляющим событием и масштабным финалом Дня открытых дверей стало проведение квиз-игры. Специально для гостей мероприятия и участников Интеллектуального клуба ДВФУ её провёл Центр интеллектуальной культуры, начавший работу во Владивостоке. Участие в квиз-игре приняли более ста человек, это весьма впечатляюще! Вопросы были из самых разных областей — и разумеется, пользоваться подсказками в Интернете было нельзя. Но так же намного интереснее!

— Подчеркну: самое важное в нашем клубе — это люди, — рассказал Иван Морозов, руководитель «Центра развития интеллектуальных видов спорта» ДВФУ. — Сообщество интеллектуалов, которое через игры вместе растёт и развивается. А мы готовы им всегда помочь реализоваться не только в шахматах, но и в любых творческих начинаниях. Мы открыты идеям и предложениям. Быть с нами — не значит быть ботаном. Это значит — быть частью большого комьюнити разносторонних и интересных личностей.

Интеллектуальный клуб ДВФУ ждёт новых участников — играть, заниматься, расти! Двери всегда открыты.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#ДВФУ#Интернет#Шахматы#Призы#Русский остров#Молодёжь#Интеллектуальные игры#Го#Масленица#День открытых дверей#Кампус#Настольные игры
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