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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Информация о деятельности ООО СМО «Восточно-страховой альянс»

19 марта 2024, 05:59
По состоянию на 15.03.2024 года

Одной из форм социальной защиты является обязательное медицинское страхование (ОМС), которое гарантирует бесплатное предоставление определённого объёма медицинских услуг обладателю полиса ОМС.

С 1 декабря 2022 г. на территории РФ полис ОМС стал цифровым и может быть выдан в виде выписки из единого регистра застрахованных лиц.

Для первичного получения заветного документа застрахованному лицу необходимо обратиться в выбранную им страховую медицинскую организацию (далее – СМО) для подачи заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации (Заявление о выборе (замене) СМО.doc) и заявления о включении в единый регистр застрахованных лиц (Заявление о включении в единый регистр застрахованных лиц.doc) с перечнем оригиналов следующих документов:

 

Граждане РФ

 

до 14 лет

·     Свидетельство о рождении;

·     Документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;

·     СНИЛС (при наличии).

Граждане РФ

 

 старше 14 лет

·     Паспорт РФ или временное удостоверение личности гражданина РФ (на период оформления паспорта);

·     СНИЛС (при наличии).

Иностранные граждане, временно или постоянно проживающие в РФ

·     Паспорт иностранного гражданина;

·     Вид на жительство или отметка о разрешении на временное проживание (РВП) в РФ;

·     СНИЛС (при наличии).

Лица без гражданства, временно проживающие в РФ

·     Документ, признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с отметкой о РВП в РФ либо документ, установленной формы, выдаваемый в РФ лицу без гражданства;

·     СНИЛС (при наличии).

Лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ

·     Документ, признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

·     Вид на жительство

·     СНИЛС (при наличии).

Лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах»

·     Удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, или копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел, или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;

Временно пребывающие в РФ трудящиеся государств – членов ЕАЭС

·     Паспорт иностранного гражданина;

·     СНИЛС (при наличии)

·     Трудовой договор трудящегося государства- члена ЕАЭС;

·     Отрывная часть бланка уведомления о прибытии.

Временно пребывающие в РФ работающие иностранные граждане (члены коллегии Комиссии, должностные лица и сотрудники органов ЕАЭС)

·     Паспорт иностранного гражданина;

·     СНИЛС (при наличии)

·     Документ, подтверждающий отнесение лица к категории должностных лиц, сотрудников органов ЕАЭС

А что делать, если бланк полиса был утрачен или вовсе поменялась фамилия? В случае утраты полиса выдача дубликата не производится. После 01.12.2022 года выдается выписка о полисе ОМС из единого регистра застрахованных лиц (Выписка из единого регистра застрахованных лиц о полисе ОМС.doc). Для этого необходимо лично или через своего представителя обратиться в любой офис СМО с пакетом документов в соответствии с категорией застрахованного лица, и подать заявление- запрос на предоставление выписки из единого регистра застрахованных лиц о полисе ОМС (Запрос на предоставление выписки из единого регистра застрахованных лиц о полисе ОМС.doc). При смене персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения) необходимо обратиться в любой офис СМО для подачи заявления на переоформление полиса ОМС (Заявление о переоформлении полиса ОМС.doc) с документом, подтверждающим изменения. После рассмотрения заявления о переоформлении полиса ОМС, СМО выдаст выписку о полисе, содержащую актуальные сведения о гражданине, полисе и страховой принадлежности. аявление о сдаче (утрате) полиса ОМС.doc) или (Заявление о приостановлении действия полиса ОМС.doc) подается военнослужащими или приравненными к ним в оказании медицинской помощи лицам.

С получением полиса ОМС застрахованные лица имеют право на:

  1. Бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении

страхового случая:

а) на всей территории РФ в объеме, установленном базовой программой ОМС;

б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС, в объеме, установленном территориальной программой обязательного медицинского страхования;

  1. Выбор СМО путем подачи заявления в порядке, установленном правилами ОМС;
  2. Замену СМО один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения места жительства или прекращения действия договора о финансовом обеспечении ОМС;
  3. Выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (с перечнем можно ознакомиться здесь (Перечень медицинских организаций.doc);
  4. Выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации;
  5. Получение достоверной информации о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи (Порядок и условия оказания медицинской помощи.doc).
  6. Защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в сфере ОМС;
  7. Возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации предоставления медицинской помощи;
  8. Возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации и оказанию медицинской помощи;
  9. Защиту прав и законных интересов в сфере ОМС.

Наряду с правами, застрахованные лица обязаны:

  1. При обращении за медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи, предъявить по своему выбору полис ОМС на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность.

Но как же правильно выбрать страховую медицинскую организацию, которая будет способна оказать поддержку и защиту Ваших интересов? Конечно, обратиться в надежную компанию с достойным опытом работы.

Страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс» осуществляет деятельность по обязательному медицинскому страхованию с 2002 года. Многолетний опыт работы, наличие развитой филиальной сети на территории Приморского края и  квалифицированные специалисты позволяют оперативно реагировать на любые обращения застрахованных лиц.

Сведения о руководителях:

 

п/п

Наименование должности

 

ФИО

Телефон

1

Директор

Тихонов Борис Петрович

8 (423) 244-68-20

2

Директор Уссурийского филиала

Созоненко Татьяна Максимовна

8 (4234) 35-83-19

3

Директор Находкинского филиала

Данильченко Татьяна Валерьевна

8 (4236) 69-06-63

 

         Участниками (учредителями) ООО СМО «Восточно-страховой альянс» являются:

 

п/п

Полное наименование участника - юридического лица

 

 Сведения о государственной  регистрации участника – юридического лица

Размер доли в уставном капитале

1.       

Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Ресурсы»

Адрес регистрации:

690012, Приморский край, г. Владивосток,

ул. Херсонская,5

ОГРН 1082537002932

ИНН 2537052590

КПП 253701001

100 %

 

 

На 01 марта 2024 года количество застрахованных по обязательному медицинскому страхованию составило 1 796 256 человек.

Достоверность сведений о положительных финансовых результатах деятельности ООО СМО «Восточно-страховой альянс» по итогам 2023 года подтверждается аудиторским заключением, бухгалтерским балансом, отчетом о потоках денежных средств, отчетом о финансовых результатах, отчетом об изменении капитала (Сведения о финансовых результатах деятельности.pdf).

В целях улучшения качества предоставляемых услуг специалисты компании проходят обучения на базе специализированных ВУЗов, также разработан порядок обжалования решений, действий и бездействия работников при выдаче полисов (Порядок обжалования действий работников.doc).

За большой вклад в развитие страхового дела и социальную защиту коллектив СМО «Восточно-страховой альянс» признан лауреатом VI Приморской премии «Социально-ответственный бизнес Приморья – 2009» и входит в число 100 крупнейших компаний Дальнего Востока.

В целях обеспечения защиты интересов застрахованных лиц в СМО работают врачи-эксперты, имеющие первую и высшую врачебную категорию.  Проводится регулярный контроль объемов и качества оказанной медицинской помощи, выявляются нарушения прав при предоставлении медицинской помощи застрахованным лицам нарушениях за 2023 г.doc).

В случае любых проблем, связанных с оказанием медицинской помощи застрахованным лицам необходимо обратиться к специалистам СМО «Восточно-страховой альянс» по Единому номеру Контакт-центра и службы по защите прав застрахованных 8 (800) 333-79-03 (звонок бесплатный на территории РФ).

Головной офис ООО СМО «Восточно-страховой альянс» расположен по адресу:

 г. Владивосток, ул. Алтайская, д. 3; тел. 8 (423) 245-14-30, 244-68-20  

 сайт: vsa.ru, е-mail: vl@vsal.ru

 Режим работы: ПН-ЧТ: с 8-30 до 17-00, ПТ: 8-30 до 16-00, без перерыва на обед

     Дополнительные офисы по Владивостоку и пункты в районных центрах Приморского края Вы найдете тут (пункты выдачи полисов.doc) либо обратитесь по Единому номеру Контакт-центра и службы по защите прав застрахованных 8 (800) 333-79-03 (звонок бесплатный на территории РФ).

           Адреса официальных сайтов в сети «Интернет» страховых медицинских организаций,

участвующих в сфере ОМС на территории Приморского края:

           ООО СМО «Восточно-страховой альянс»

              http:// vsa.ru

           АО «Страховая компания «Согаз-Мед»

            http:// www.sogaz-med.ru

Директор

ООО СМО «Восточно-страховой альянс»                                              

Б.П. Тихонов

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