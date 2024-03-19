Информация о деятельности ООО СМО «Восточно-страховой альянс»

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Одной из форм социальной защиты является обязательное медицинское страхование (ОМС), которое гарантирует бесплатное предоставление определённого объёма медицинских услуг обладателю полиса ОМС.
С 1 декабря 2022 г. на территории РФ полис ОМС стал цифровым и может быть выдан в виде выписки из единого регистра застрахованных лиц.
Для первичного получения заветного документа застрахованному лицу необходимо обратиться в выбранную им страховую медицинскую организацию (далее – СМО) для подачи заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации (Заявление о выборе (замене) СМО.doc) и заявления о включении в единый регистр застрахованных лиц (Заявление о включении в единый регистр застрахованных лиц.doc) с перечнем оригиналов следующих документов:
|
Граждане РФ
до 14 лет
|
· Свидетельство о рождении;
· Документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
· СНИЛС (при наличии).
|
Граждане РФ
старше 14 лет
|
· Паспорт РФ или временное удостоверение личности гражданина РФ (на период оформления паспорта);
· СНИЛС (при наличии).
|
Иностранные граждане, временно или постоянно проживающие в РФ
|
· Паспорт иностранного гражданина;
· Вид на жительство или отметка о разрешении на временное проживание (РВП) в РФ;
· СНИЛС (при наличии).
|
Лица без гражданства, временно проживающие в РФ
|
· Документ, признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с отметкой о РВП в РФ либо документ, установленной формы, выдаваемый в РФ лицу без гражданства;
· СНИЛС (при наличии).
|
Лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ
|
· Документ, признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
· Вид на жительство
· СНИЛС (при наличии).
|
Лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах»
|
· Удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, или копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел, или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
|
Временно пребывающие в РФ трудящиеся государств – членов ЕАЭС
|
· Паспорт иностранного гражданина;
· СНИЛС (при наличии)
· Трудовой договор трудящегося государства- члена ЕАЭС;
· Отрывная часть бланка уведомления о прибытии.
|
Временно пребывающие в РФ работающие иностранные граждане (члены коллегии Комиссии, должностные лица и сотрудники органов ЕАЭС)
|
· Паспорт иностранного гражданина;
· СНИЛС (при наличии)
· Документ, подтверждающий отнесение лица к категории должностных лиц, сотрудников органов ЕАЭС
А что делать, если бланк полиса был утрачен или вовсе поменялась фамилия? В случае утраты полиса выдача дубликата не производится. После 01.12.2022 года выдается выписка о полисе ОМС из единого регистра застрахованных лиц (Выписка из единого регистра застрахованных лиц о полисе ОМС.doc). Для этого необходимо лично или через своего представителя обратиться в любой офис СМО с пакетом документов в соответствии с категорией застрахованного лица, и подать заявление- запрос на предоставление выписки из единого регистра застрахованных лиц о полисе ОМС (Запрос на предоставление выписки из единого регистра застрахованных лиц о полисе ОМС.doc). При смене персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения) необходимо обратиться в любой офис СМО для подачи заявления на переоформление полиса ОМС (Заявление о переоформлении полиса ОМС.doc) с документом, подтверждающим изменения. После рассмотрения заявления о переоформлении полиса ОМС, СМО выдаст выписку о полисе, содержащую актуальные сведения о гражданине, полисе и страховой принадлежности. (Заявление о сдаче (утрате) полиса ОМС.doc) или (Заявление о приостановлении действия полиса ОМС.doc) подается военнослужащими или приравненными к ним в оказании медицинской помощи лицам.
С получением полиса ОМС застрахованные лица имеют право на:
страхового случая:
а) на всей территории РФ в объеме, установленном базовой программой ОМС;
б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС, в объеме, установленном территориальной программой обязательного медицинского страхования;
Наряду с правами, застрахованные лица обязаны:
Но как же правильно выбрать страховую медицинскую организацию, которая будет способна оказать поддержку и защиту Ваших интересов? Конечно, обратиться в надежную компанию с достойным опытом работы.
Страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс» осуществляет деятельность по обязательному медицинскому страхованию с 2002 года. Многолетний опыт работы, наличие развитой филиальной сети на территории Приморского края и квалифицированные специалисты позволяют оперативно реагировать на любые обращения застрахованных лиц.
Сведения о руководителях:
|
№
п/п
|
Наименование должности
|
ФИО
|
Телефон
|
1
|
Директор
|
Тихонов Борис Петрович
|
8 (423) 244-68-20
|
2
|
Директор Уссурийского филиала
|
Созоненко Татьяна Максимовна
|
8 (4234) 35-83-19
|
3
|
Директор Находкинского филиала
|
Данильченко Татьяна Валерьевна
|
8 (4236) 69-06-63
Участниками (учредителями) ООО СМО «Восточно-страховой альянс» являются:
|
№
п/п
|
Полное наименование участника - юридического лица
|
Сведения о государственной регистрации участника – юридического лица
|
Размер доли в уставном капитале
|
1.
|
Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Ресурсы»
Адрес регистрации:
690012, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Херсонская,5
|
ОГРН 1082537002932
ИНН 2537052590
КПП 253701001
|
100 %
На 01 марта 2024 года количество застрахованных по обязательному медицинскому страхованию составило 1 796 256 человек.
Достоверность сведений о положительных финансовых результатах деятельности ООО СМО «Восточно-страховой альянс» по итогам 2023 года подтверждается аудиторским заключением, бухгалтерским балансом, отчетом о потоках денежных средств, отчетом о финансовых результатах, отчетом об изменении капитала (Сведения о финансовых результатах деятельности.pdf).
В целях улучшения качества предоставляемых услуг специалисты компании проходят обучения на базе специализированных ВУЗов, также разработан порядок обжалования решений, действий и бездействия работников при выдаче полисов (Порядок обжалования действий работников.doc).
За большой вклад в развитие страхового дела и социальную защиту коллектив СМО «Восточно-страховой альянс» признан лауреатом VI Приморской премии «Социально-ответственный бизнес Приморья – 2009» и входит в число 100 крупнейших компаний Дальнего Востока.
В целях обеспечения защиты интересов застрахованных лиц в СМО работают врачи-эксперты, имеющие первую и высшую врачебную категорию. Проводится регулярный контроль объемов и качества оказанной медицинской помощи, выявляются нарушения прав при предоставлении медицинской помощи застрахованным лицам (О нарушениях за 2023 г.doc).
В случае любых проблем, связанных с оказанием медицинской помощи застрахованным лицам необходимо обратиться к специалистам СМО «Восточно-страховой альянс» по Единому номеру Контакт-центра и службы по защите прав застрахованных 8 (800) 333-79-03 (звонок бесплатный на территории РФ).
Головной офис ООО СМО «Восточно-страховой альянс» расположен по адресу:
г. Владивосток, ул. Алтайская, д. 3; тел. 8 (423) 245-14-30, 244-68-20
сайт: vsa.ru, е-mail: vl@vsal.ru
Режим работы: ПН-ЧТ: с 8-30 до 17-00, ПТ: 8-30 до 16-00, без перерыва на обед
Дополнительные офисы по Владивостоку и пункты в районных центрах Приморского края Вы найдете тут (пункты выдачи полисов.doc) либо обратитесь по Единому номеру Контакт-центра и службы по защите прав застрахованных 8 (800) 333-79-03 (звонок бесплатный на территории РФ).
Адреса официальных сайтов в сети «Интернет» страховых медицинских организаций,
участвующих в сфере ОМС на территории Приморского края:
ООО СМО «Восточно-страховой альянс»
http:// vsa.ru
АО «Страховая компания «Согаз-Мед»
http:// www.sogaz-med.ru
Директор
ООО СМО «Восточно-страховой альянс»
Б.П. Тихонов