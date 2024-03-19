На новые энергоблоки Партизанской ГРЭС начало поступать основное оборудование

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На площадку строительства начало поступать основное генерирующее оборудование российского производства. Завершено строительство защитного сооружения гражданской обороны, построены и передаются в эксплуатацию ремонтно-механическая мастерская, дизельное хозяйство, локомотивное депо, складские помещения службы обеспечения производства. Данные объекты будут задействованы в работе как существующих энергоблоков Партизанской ГРЭС, так и вновь строящихся.
Строители разработали котлован под устройство фундаментов под котлоагрегаты. До конца 2024 года планируется завершить возведение каркаса главного корпуса и закрытие теплового контура. В настоящее время на объекте ведется строительство железнодорожных путей.
На площадке строительства заняты около 300 человек. Пик строительно-монтажных работ запланирован на конец 2024–2025 год, к этому времени на стройплощадке будут трудиться 1300 человек. Ввод в эксплуатацию новых энергоблоков намечен на 2026 год.
Проект расширения Партизанской ГРЭС включает в себя строительство двух энергоблоков общей мощностью 280 МВт. Они обеспечат электроэнергией тяговые подстанции РЖД в рамках государственного проекта по увеличению пропускной способности Транссибирской магистрали. Фактически новые энергоблоки будут самостоятельной станцией с собственными системами топливоподачи и технического водоснабжения.
Расширение Партизанской ГРЭС — один из шести проектов реализуемых Группой РусГидро в рамках государственной программы по развитию тепловой электроэнергетики Дальнего Востока с целью замещения изношенных мощностей и обеспечения энергоснабжения новых потребителей, таких как Восточный полигон РЖД. Общая электрическая мощность этих энергообъектов составит 2,1 ГВт, тепловая мощность — более 2500 Гкал/ч.
Помимо расширения Партизанской ГРЭС, в рамках программы Группа РусГидро ведет работы по возведению Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4 и второй очереди Якутской ГРЭС-2, расширению Нерюнгринской ГРЭС и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2.