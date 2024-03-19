На новые энергоблоки Партизанской ГРЭС начало поступать основное оборудование

На площадке строительства заняты около 300 человек. Пик строительно-монтажных работ запланирован на конец 2024–2025 год, к этому времени на стройплощадке будут трудиться 1300 человек. Ввод в эксплуатацию новых энергоблоков намечен на 2026 год.