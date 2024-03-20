Силовики «выселяют» известный во Владивостоке бизнес-центр

Подытоживая ведомство сообщает, что выдало собственникам помещений иск о запрете их использования, и, как бы слегка заигрывая, намекает, что у здания есть все шансы получить разрешение на ввод в эксплуатацию. И вот тогда-то уж наверняка всё вернётся на круги своя.