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Posted 20 марта, 09:32

Published 20 марта, 09:32

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

Десятки компаний могут лишиться привычного места работы во Владивостоке

Силовики «выселяют» известный во Владивостоке бизнес-центр

20 марта 2024, 09:32

Десятки компаний могут лишиться привычного места работы во Владивостоке

Прокуроры Приморья продолжают наводить порядок в земельных и имущественных делах дальневосточной столицы. На этот раз взор правоохранителей пал на известный в городе бизнес-центр, который, по данным органов, возведён без разрешения на строительство.

Вечером 18 марта прокуратура Владивостока сообщила, что в судебном порядке добивается запрета на эксплуатацию небезопасного административного здания на Лазо, 8. Проще говоря, ведомство выявило кучу нарушений и намеревается закрыть бизнес-центр.

Пожалуй, основное из всех — здание возведено несмотря на отмену разрешения на строительства. Построено оно было ещё в 2008 году, то есть примерно 16 лет назад.

Все эти годы помещения бизнес-центра сдавались в аренду десяткам коммерческих организаций в нарушение закона — объект до сих пор не введён в эксплуатацию, что в общем-то делает его нелегальным.

Ко всему прочему, по данным прокуроров, на объекте обнаружили ряд нарушений требований пожарной безопасности, создающих «угрозу жизни и здоровью граждан».

Подытоживая ведомство сообщает, что выдало собственникам помещений иск о запрете их использования, и, как бы слегка заигрывая, намекает, что у здания есть все шансы получить разрешение на ввод в эксплуатацию. И вот тогда-то уж наверняка всё вернётся на круги своя.

#Приморский край#Владивосток#Строительство#Новости#Прокуратура#Аренда#Запрет#Пожарная безопасность
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