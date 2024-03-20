Силовики «выселяют» известный во Владивостоке бизнес-центр

Posted 20 марта, 09:32
Published 20 марта, 09:32
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Вечером 18 марта прокуратура Владивостока сообщила, что в судебном порядке добивается запрета на эксплуатацию небезопасного административного здания на Лазо, 8. Проще говоря, ведомство выявило кучу нарушений и намеревается закрыть бизнес-центр.
Пожалуй, основное из всех — здание возведено несмотря на отмену разрешения на строительства. Построено оно было ещё в 2008 году, то есть примерно 16 лет назад.
Все эти годы помещения бизнес-центра сдавались в аренду десяткам коммерческих организаций в нарушение закона — объект до сих пор не введён в эксплуатацию, что в общем-то делает его нелегальным.
Ко всему прочему, по данным прокуроров, на объекте обнаружили ряд нарушений требований пожарной безопасности, создающих «угрозу жизни и здоровью граждан».
Подытоживая ведомство сообщает, что выдало собственникам помещений иск о запрете их использования, и, как бы слегка заигрывая, намекает, что у здания есть все шансы получить разрешение на ввод в эксплуатацию. И вот тогда-то уж наверняка всё вернётся на круги своя.