Анна Джура: конкурс молодых архитекторов — прекрасный шанс заявить о себе

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
С наступлением тепла владивостокская Фабрика мороженого «УРСА» намерена приступить к созданию во Владивостоке ещё одного комфортного для отдыха и досуга общественного пространства. Появится оно на месте площадки перед кинотеатром «Нептун», которая продолжительное время нуждается в капитальном преображении.
Поскольку Владивосток стал Молодежной столицей, именно молодым дизайнерам и архитекторам предложено воплотить идею в жизнь, придумав лучший эскиз пространства. Победитель конкурса получит 50 тысяч рублей, а его проект будет реализован на месте старой площадки.
Начальник управления городской среды Владивостока, член жюри конкурса Анна Джура отмечает, что администрация дальневосточной столицы готова оказать всяческую помощь Фабрике мороженого, идущей на такой серьёзный и нужный для города шаг.
«Мы всегда готовы поддерживать представителей бизнеса, желающих внести свой вклад в создание новых общественных пространств. Их благоустройство — это отличная возможность стать частью истории Владивостока», — подчёркивает Анна Джура.
При этом важно отметить, что Фабрика планирует благоустроить площадку за собственные средства и сделать новое общественное пространство отвечающим актуальным запросам жителей, комфортным для отдыха семей с детьми.
Такой подход частного бизнеса к реализации проектов находит отклик и у властей города, поддержавших стремление предприятия к улучшению условий жизни в дальневосточной столице.
«Очень важно, чтобы будущий проект преображения территории учитывал запросы местных жителей для комфортного отдыха в этом месте — чтобы в дальнейшем сюда хотели приходить горожане», — обратила внимание Анна Джура.
Фабрика мороженого «УРСА» предлагает молодым дизайнерам и архитекторам представить своё видение общественного пространства, оставив заявку на сайте http://architects.ursa.online/ до 2 апреля. После чего экспертное жюри конкурса отберёт три эскиза для интернет-голосования, по итогам которого лучший будет передан подрядчикам для воплощения в жизнь у кинотеатра «Нептун».
Анна Джура, которая также является членом жюри конкурса, отметила, что «Урса» дарит начинающим творцам уникальную возможность, которую просто нельзя упустить.
«Для молодых архитекторов такой конкурс — шанс заявить о себе, показать свое авторское видение развития общественного пространства, которое может быть воплощено в реальность. И думаю, что этим шансом стоит воспользоваться», — подчеркнула Анна Джура.