Анна Джура: конкурс молодых архитекторов — прекрасный шанс заявить о себе

Фабрика мороженого «УРСА» предлагает молодым дизайнерам и архитекторам представить своё видение общественного пространства, оставив заявку на сайте http://architects.ursa.online/ до 2 апреля. После чего экспертное жюри конкурса отберёт три эскиза для интернет-голосования, по итогам которого лучший будет передан подрядчикам для воплощения в жизнь у кинотеатра «Нептун».