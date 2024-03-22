Лето — время отдыха от детей: пришкольные лагеря будут работать во Владивостоке

С 8.30 до 14.30 ребята в пришкольных лагерях будут заниматься разными интересными делами, ходить в кино, гулять, играть (и полноценно дважды питаться, отметим) — под присмотром педагогов и вожатых. Несколько «пришколок» будут работать до 17 часов (и здесь детей накормят трижды).