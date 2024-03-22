Лето — время отдыха от детей: пришкольные лагеря будут работать во Владивостоке

Posted 22 марта, 10:21
Published 22 марта, 10:21
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В пресс-службе администрации города подчеркнули: первая смена в пришкольных лагерях начнётся 3 июня. Всего смен будет четыре и все они будут тематическими.
С 8.30 до 14.30 ребята в пришкольных лагерях будут заниматься разными интересными делами, ходить в кино, гулять, играть (и полноценно дважды питаться, отметим) — под присмотром педагогов и вожатых. Несколько «пришколок» будут работать до 17 часов (и здесь детей накормят трижды).
— Также в 2024 году планируется трудоустроить более 1750 школьников от 14 до 18 лет, — сообщили в пресс-службе администрации города. — За 10 рабочих дней — по четыре часа в день — ребята заработают от 5200 до 6000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что ждёт школьников и молодёжь города летом — в молодёжной столице России.