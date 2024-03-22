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Posted 22 марта, 10:21

Published 22 марта, 10:21

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Школьники Владивостока смогут летом отдохнуть и поработать

Лето — время отдыха от детей: пришкольные лагеря будут работать во Владивостоке

22 марта 2024, 10:21

Школьники Владивостока смогут летом отдохнуть и поработать

Более 20 тысяч юных жителей Владивостока — школьников — смогут на летних каникулах отдохнуть в пришкольных лагерях. Или устроиться на работу.
Сюжет
Дети

В пресс-службе администрации города подчеркнули: первая смена в пришкольных лагерях начнётся 3 июня. Всего смен будет четыре и все они будут тематическими.

С 8.30 до 14.30 ребята в пришкольных лагерях будут заниматься разными интересными делами, ходить в кино, гулять, играть (и полноценно дважды питаться, отметим) — под присмотром педагогов и вожатых. Несколько «пришколок» будут работать до 17 часов (и здесь детей накормят трижды).

— Также в 2024 году планируется трудоустроить более 1750 школьников от 14 до 18 лет, — сообщили в пресс-службе администрации города. — За 10 рабочих дней — по четыре часа в день — ребята заработают от 5200 до 6000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что ждёт школьников и молодёжь города летом — в молодёжной столице России.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Дети#Школьники#Администрация Владивостока#Школа#Лето#Летние лагеря
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