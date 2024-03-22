Приморская компания строительной экспертизы построила состояние на невыплате зарплат

В результате рассмотрения материалов, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности). За развитием расследования следят в надзорном ведомстве.