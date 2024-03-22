Приморская компания строительной экспертизы построила состояние на невыплате зарплат

Posted 22 марта, 09:55
Published 22 марта, 09:55
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Компания, которая занимается строительной экспертизой, прекратила оплачивать труд сотрудников. 7 человек оставались без средств существования целых три месяца. Всего организация сэкономила на работниках 400 000 рублей.
Уссурийский прокурор передал итоги проверки для дальнейшего расследования.
В результате рассмотрения материалов, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности). За развитием расследования следят в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о резонансном задержании бывшего ректора ВГУЭС.