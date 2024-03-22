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Posted 22 марта, 09:55

Published 22 марта, 09:55

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Недобросовестная фирма теперь под следствием в Приморье

Приморская компания строительной экспертизы построила состояние на невыплате зарплат

22 марта 2024, 09:55

Недобросовестная фирма теперь под следствием в Приморье

Безответственный работодатель замечен в Уссурийске. Предприятие сберегало деньги в убыток для своих специалистов.

Компания, которая занимается строительной экспертизой, прекратила оплачивать труд сотрудников. 7 человек оставались без средств существования целых три месяца. Всего организация сэкономила на работниках 400 000 рублей.

Уссурийский прокурор передал итоги проверки для дальнейшего расследования.

В результате рассмотрения материалов, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности). За развитием расследования следят в надзорном ведомстве.


Ранее «Восток-Медиа» писало о резонансном задержании бывшего ректора ВГУЭС.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Уголовное дело#Уссурийск
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