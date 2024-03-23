Глава Владивостока возложил цветы к мемориалу в память о теракте в Подмосковье

Posted Вчера, 07:18
Published Вчера, 07:18
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Цветы и свечи к мемориалу в течение всего дня несут жители и гости города, общественники, все неравнодушные.
— Бесчеловечный террористический акт, — прокомментировал глава города события в «Крокус Сити Холле». — Сегодня мы собрались, чтобы поддержать всех, кто пострадал во время теракта, и поддержать свою страну.
Константин Шестаков заявил, что провёл заседание антитеррористической комиссии. Несмотря на то, что обстановка в городе спокойная, приняты решения об усилении мер безопасности.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава города подписал важное постановление.