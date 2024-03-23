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Posted Вчера, 07:18

Published Вчера, 07:18

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Глава Владивостока возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в Подмосковье

Глава Владивостока возложил цветы к мемориалу в память о теракте в Подмосковье

23 марта 2024, 07:18

Глава Владивостока возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в Подмосковье

Глава Владивостока Константин Шестаков возложил цветы к мемориалу в память жертв теракта в «Крокус-Сити-Холл». Вместе с ним память пострадавши и погибших почтили депутаты Думы города и её председатель Андрей Брик.
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Память

Цветы и свечи к мемориалу в течение всего дня несут жители и гости города, общественники, все неравнодушные.

— Бесчеловечный террористический акт, — прокомментировал глава города события в «Крокус Сити Холле». — Сегодня мы собрались, чтобы поддержать всех, кто пострадал во время теракта, и поддержать свою страну.

Константин Шестаков заявил, что провёл заседание антитеррористической комиссии. Несмотря на то, что обстановка в городе спокойная, приняты решения об усилении мер безопасности.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава города подписал важное постановление.

#Общество#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Константин Шестаков#Администрация Владивостока#Память
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