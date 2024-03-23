Глава Владивостока возложил цветы к мемориалу в память о теракте в Подмосковье

Глава Владивостока возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в Подмосковье

Глава Владивостока Константин Шестаков возложил цветы к мемориалу в память жертв теракта в «Крокус-Сити-Холл». Вместе с ним память пострадавши и погибших почтили депутаты Думы города и её председатель Андрей Брик.

Сюжет Память