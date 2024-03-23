Карнавала не будет: глава Владивостока отменил культурно-массовые мероприятия

Posted Вчера, 06:44
Published Вчера, 06:44
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Подобные ограничительные меры вызваны событиями в Подмосковье — терактом в «Крокус-Сити-Холл».
В первую очередь, как пояснили в пресс-службе администрации Владивостока, речь идёт об отмене мероприятий, организатором которых является муниципалитет или муниципальные организации. Остальным — рекомендовано соблюдать запрет.
Постановление начинает действовать с момента подписания, дата окончания запретительных мер пока неизвестна.
Театры Владивостока отменили спектакли 23 и 24 марта. Как будут обстоять дела дальше, станет ясно в ближайшие дни.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что спикер ЗС ПК Антон Волошко выразил соболезнования по поводу теракта в Подмосковье.