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Posted Вчера, 06:44

Published Вчера, 06:44

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Во Владивостоке подписано постановление об отмене культурно-массовых мероприятий

Карнавала не будет: глава Владивостока отменил культурно-массовые мероприятия

23 марта 2024, 06:44

Во Владивостоке подписано постановление об отмене культурно-массовых мероприятий

Глава Владивостока Константин Шестаков подписал постановление о запрете организации и проведения культурно-массовых мероприятий и ограничении доступа в образовательные организации.

Подобные ограничительные меры вызваны событиями в Подмосковье — терактом в «Крокус-Сити-Холл».

В первую очередь, как пояснили в пресс-службе администрации Владивостока, речь идёт об отмене мероприятий, организатором которых является муниципалитет или муниципальные организации. Остальным — рекомендовано соблюдать запрет.

Постановление начинает действовать с момента подписания, дата окончания запретительных мер пока неизвестна.

Театры Владивостока отменили спектакли 23 и 24 марта. Как будут обстоять дела дальше, станет ясно в ближайшие дни.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что спикер ЗС ПК Антон Волошко выразил соболезнования по поводу теракта в Подмосковье.

#Общество#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Терроризм#Константин Шестаков#Администрация Владивостока
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