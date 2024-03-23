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Posted Вчера, 04:53

Published Вчера, 04:53

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Театры Приморского края отменяют спектакли в знак скорби

В театрах Владивостока отменены спектакли в знак скорби в связи с терактом

23 марта 2024, 04:53

Театры Приморского края отменяют спектакли в знак скорби

Театры Владивостока отменили спектакли 23 и 24 марта в знак скорби и соболезнования в связи с терактом в «Крокус-Сити-Холл».

Об отмене постановок, запланированных на вечер 23 марта и утро и вечер 24 марта, объявили Приморская сцена Мариинского театра, Приморский академический драматический театр имени Горького, Приморский краевой драматический театр молодёжи, Приморский краевой театр кукол.

«То, что произошло, — чудовищно, — говорится на сайте театра имени Горького. — В знак скорби и соболезнования мы отменяем спектакли».

«В нашей афише на выходных спектаклей не было, но мы глубоко скорбим вместе со всеми и души наши полны горечи и негодования», — отметили в театре ТОФ.

Как вернуть деньги за купленные билеты, зрителям разъясняется на сайтах театров.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Владивосток и Приморье скорбит вместе со всей Россией.

#Общество#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Театр#Терроризм
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