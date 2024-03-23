В театрах Владивостока отменены спектакли в знак скорби в связи с терактом

Posted Вчера, 04:53
Published Вчера, 04:53
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Об отмене постановок, запланированных на вечер 23 марта и утро и вечер 24 марта, объявили Приморская сцена Мариинского театра, Приморский академический драматический театр имени Горького, Приморский краевой драматический театр молодёжи, Приморский краевой театр кукол.
«То, что произошло, — чудовищно, — говорится на сайте театра имени Горького. — В знак скорби и соболезнования мы отменяем спектакли».
«В нашей афише на выходных спектаклей не было, но мы глубоко скорбим вместе со всеми и души наши полны горечи и негодования», — отметили в театре ТОФ.
Как вернуть деньги за купленные билеты, зрителям разъясняется на сайтах театров.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Владивосток и Приморье скорбит вместе со всей Россией.