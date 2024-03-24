«Март, что с тобой не так?»: приморцы в шоке от погоды в крае

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Можно подумать, что приморцев уже ничем не удивишь, тем более погодой. На самом же деле, жители края в настоящем шоке: прошла уже треть весны, а на улице все еще лежит снег.
Автолюбители не могут «переобуться» в летнюю резину, любителям активного отдыха приходится заниматься в спортзалах, а не проводить время на улице. Но все-таки есть те, кто такой погоде только рад — дети.
Казалось бы, на видео обычный зимний день. Вот только снято оно было 23 марта.
Жители края активно комментируют ролик:
«Правильно, снега не так много было в этом году. Вчера с утра видел как родители с детьми вышли, лепили снеговика, катались на заснеженном склоне»;
«Хоть кому-то такая погода в радость. Эх, где ты, весна…».
Пока взрослые вздыхают по весне, ребятня вовсю играет в сугробах. Оно и понятно, у школьников как раз каникулы, про уроки можно забыть.