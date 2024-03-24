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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Зима не уходит из Приморья, дети до сих пор играют в снегу во Владивостоке

«Март, что с тобой не так?»: приморцы в шоке от погоды в крае

24 марта 2024, 05:27

Зима не уходит из Приморья, дети до сих пор играют в снегу во Владивостоке

Погода в Приморье всегда остается непредсказуемой. Прошла уже треть весны, но в городах до сих пор лежит снег. И все равно есть те, кого он только радует
Сюжет
Дети

Можно подумать, что приморцев уже ничем не удивишь, тем более погодой. На самом же деле, жители края в настоящем шоке: прошла уже треть весны, а на улице все еще лежит снег.

Автолюбители не могут «переобуться» в летнюю резину, любителям активного отдыха приходится заниматься в спортзалах, а не проводить время на улице. Но все-таки есть те, кто такой погоде только рад — дети.

Казалось бы, на видео обычный зимний день. Вот только снято оно было 23 марта.

Жители края активно комментируют ролик:

«Правильно, снега не так много было в этом году. Вчера с утра видел как родители с детьми вышли, лепили снеговика, катались на заснеженном склоне»;
«Хоть кому-то такая погода в радость. Эх, где ты, весна…».

Пока взрослые вздыхают по весне, ребятня вовсю играет в сугробах. Оно и понятно, у школьников как раз каникулы, про уроки можно забыть.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Видео#Дети#Погода#Каникулы#Школьники#Снег#Весна#Зима#Склон
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