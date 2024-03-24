«Март, что с тобой не так?»: приморцы в шоке от погоды в крае

Зима не уходит из Приморья, дети до сих пор играют в снегу во Владивостоке

Погода в Приморье всегда остается непредсказуемой. Прошла уже треть весны, но в городах до сих пор лежит снег. И все равно есть те, кого он только радует

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