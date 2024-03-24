Приморцам рассказали, когда Россия перейдет на новую систему налогообложения

В Госдуме уже сформировали рабочую группу, которая занимается рассмотрением проекта. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом «Новых известий» отметил, что изменения в налоговое законодательство могут внести уже на ближайшей сессии. Он также попросил обратить внимание на то, что увеличение подоходного налога должно затронуть лишь граждан с доходами от 500 тысяч рублей в месяц; сейчас повышенное налогообложение начинается с дохода в 5 миллионов рублей в год.