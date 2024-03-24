Приморцам рассказали, когда Россия перейдет на новую систему налогообложения

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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В России озвучили предполагаемые сроки изменения налогового законодательства и перехода к прогрессивной шкале. Правительство уже работает над этой инициативой, возможные варианты уже обсуждают депутаты Государственной Думы.
Суть прогрессивной шкалы такова: чем выше заработок, тем больше налог.
Например, ставка НДФЛ может быть установлена на уровне 15% для граждан с доходами свыше 1 миллиона рублей в год, а на доходы сверх 5 миллионов рублей в год назначат ставку в 20%. Также планируется повышение налога на прибыль компаний с 20% до 25%. Минимальная ставка НДФЛ останется на уровне 13%, но обещаются льготы для малоимущих.
Официальных заявлений о дате повышения налогов пока нет. Однако, по крайней мере, в 2024 году повышения не может состояться по техническим причинам, уточняют налоговые юристы.
Налоговый кодекс запрещает изменять налоги в тот же год, когда вносятся законодательные правки. В таком случае, ближайшей возможной датой может стать 1 января 2025 года. Если изменения будут приняты в 2024 году, то они должны вступить в силу с начала следующего года.
В Госдуме уже сформировали рабочую группу, которая занимается рассмотрением проекта. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом «Новых известий» отметил, что изменения в налоговое законодательство могут внести уже на ближайшей сессии. Он также попросил обратить внимание на то, что увеличение подоходного налога должно затронуть лишь граждан с доходами от 500 тысяч рублей в месяц; сейчас повышенное налогообложение начинается с дохода в 5 миллионов рублей в год.
Ранее «Восток-Медиа» писало о возможной «налоговой амнистии» для предприятий малого бизнеса.