Мы Китаю уголь, а они нам — дулю: приморцев беспокоит «торговля в одни ворота»

На самом деле, импорт из КНР тоже растет, только в других направлениях. Как отмечает газета, с начала года и до конца февраля через станцию Суйфэньхэ прошли в общей сложности 204 китайских контейнерных состава «Китай-Европа». Это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.