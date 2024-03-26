Мы Китаю уголь, а они нам — дулю: приморцев беспокоит «торговля в одни ворота»

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В январе и феврале 2024 года на китайской железнодорожной станции Суйфэньхэ со станции Гродеково ДВЖД было принято и разгружено 649 российских ширококолейных грузовых поездов, сообщает газета «Хэйлунцзян Жибао». Грузопоток на 5,2% больше, чем годом ранее.
К тому же в китайской провинции Хэйлунцзян заявили, что теперь станция Суйфэньхэ способна обрабатывать до 12 ширококолейных составов в день.
Грузовые составы РЖД на станцию Гродеково в основном приезжают пустыми. Причина в том, что из России в Суйфэньхэ доставляют полувагонами железную руду, пиломатериалы и уголь. После разгрузки в эти вагоны невозможно загрузить ничего, что экспортируется из Китая в РФ через Суйфэньхэ.
Приморцев новости о таком раскладе пугают:
«Неужели снова как в девяностые, все отсюда вывозить будут, а ввозить ширпотреб?»;
«И чего они эти вагоны порожняком гоняют? Будто из Китая ничего не привозят»;
На самом деле, импорт из КНР тоже растет, только в других направлениях. Как отмечает газета, с начала года и до конца февраля через станцию Суйфэньхэ прошли в общей сложности 204 китайских контейнерных состава «Китай-Европа». Это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.