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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Жители Приморья переживают о «неравном» обмене в торговле с Китаем

Мы Китаю уголь, а они нам — дулю: приморцев беспокоит «торговля в одни ворота»

26 марта 2024, 07:25

Жители Приморья переживают о «неравном» обмене в торговле с Китаем

В январе и феврале 2024 года на станции Суйфэньхэ приняли и разгрузили 649 российских грузовых поездов. Вот только обратно поезда уходили пустыми. Приморцев такой расклад шокирует.
Сюжет
Китай

В январе и феврале 2024 года на китайской железнодорожной станции Суйфэньхэ со станции Гродеково ДВЖД было принято и разгружено 649 российских ширококолейных грузовых поездов, сообщает газета «Хэйлунцзян Жибао». Грузопоток на 5,2% больше, чем годом ранее.

К тому же в китайской провинции Хэйлунцзян заявили, что теперь станция Суйфэньхэ способна обрабатывать до 12 ширококолейных составов в день.

Грузовые составы РЖД на станцию Гродеково в основном приезжают пустыми. Причина в том, что из России в Суйфэньхэ доставляют полувагонами железную руду, пиломатериалы и уголь. После разгрузки в эти вагоны невозможно загрузить ничего, что экспортируется из Китая в РФ через Суйфэньхэ.

Приморцев новости о таком раскладе пугают:

«Неужели снова как в девяностые, все отсюда вывозить будут, а ввозить ширпотреб?»;
«И чего они эти вагоны порожняком гоняют? Будто из Китая ничего не привозят»;

На самом деле, импорт из КНР тоже растет, только в других направлениях. Как отмечает газета, с начала года и до конца февраля через станцию Суйфэньхэ прошли в общей сложности 204 китайских контейнерных состава «Китай-Европа». Это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

#Приморье#Приморский край#Новости#Китай#Экспорт#Торговля#Импорт#Уголь#Грузоперевозки#КНР#РЖД#Россия#Мясо#Приморцы#Железнодорожная станция
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