Шевели мозгами: жителей Владивостока приглашают в Центр интеллектуальной культуры

Также в клубе «ДВ-интеллект» рассказали, что в субботу в ДВФУ в 15 часов проходит рапид-турнир по шахматам (по системе 10+5, 7 туров). Чтобы попасть на турнир, следует зарегистрироваться по ссылке. Шахматный блиц-турнир проходит в СК «Олимпиец» по воскресеньям. Зарегистрироваться можно здесь.