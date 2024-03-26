Шевели мозгами: жителей Владивостока приглашают в Центр интеллектуальной культуры

Posted 26 марта, 06:51
Published 26 марта, 06:51
Modified Сегодня, 01:31
Updated Сегодня, 01:31
В клубе «ДВ-интеллект», который является создателем ЦИК (при содействии президентского фонда культурных инициатив), рассказали: центр работает ежедневно, кроме понедельника. И здесь каждый найдёт активность для себя.
Например, в субботу в 12.30 проходит мастер-класс «Решение кубика Рубика» (6+). По вторникам и четвергам в 18 часов начинаются тренировки по го (6+). Вечер настольных игр (6+) проходит по средам в 18 часов. А по воскресеньям — игра «Город „В“ (6+), начало в 18 часов.
Каждые две недели — ближайшие 30 марта, 13 и 27 апреля — в ДВФУ пройдут квизы от «Квиз-плиз» (6+), начало в 19 часов. Запись на участие — в telegram-канале ЦИК.
— Наш центр интеллектуальной культуры работает ежедневно по будням (кроме понедельника, это выходной) с 16 до 21 часа, — рассказали в ЦИКе. — В субботу и воскресенье мы работаем с 12 до 21 часа.
Отметим, что прийти поиграть в шахматы, шашки или го можно в любое время в эти часы. Инвентарь — доски, фигуры, а также настольные игры — в свободном доступе.