Собственники и топы: ошибки нового времени

Posted 25 марта, 22:18
Published 25 марта, 22:18
Modified Сегодня, 00:22
Updated Сегодня, 00:22
И кто знает, возможно переустройство завершилось бы и раньше, но свои коррективы внесли два объективных вектора: пандемия и СВО.
Сегодня мы посмотрим, какие особенности эти явления породили в поле обращений предпринимателей, собственников и руководителей (в том числе, наёмных) к психологу. Ведь мы помним, что бизнес делают люди, а психология — это наука, которая изучает людей. В данном случае мы подразумеваем ту часть социальной психологии, которая называется психология менеджмента.
Триада иллюзий
Популярная ошибка собственников: «Это всегда работало, сработает и сейчас!» Есть ещё две: «Я благодетель, потому что даю зарплату» и «Ну мы же команда!» Это — первая тройка, с которой я работаю в бизнес консультировании. Встречается в той или иной форме в большинстве случаев и в нынешних условиях особенно актуальна.
Если когда-то сотрудников проще было объединить в команды, предложив им общую идею, то сейчас важно понимать: идей может быть несколько в одной команде, и не всегда они — об одном. Например, Вы — не тот, за кем в огонь и воду (да туда никто и не собирался), а просто тот, кто платит за работу. Как Вам такая простая идея?
Диалог с собственником бизнеса, Захар, 64 года, федеральная компания:
— Вот наш лучший продажник в стране среди всех регионов по итогам квартала!
— Дали премию?
— Увеличили план.
— Серьёзно?
— Знаете, какие у них зарплаты?! — меня окутало густой смесью возмущения и гордости.
Если Вы будете честными с собой, и сравните по ключевым фигурам соотношение «поощрение-завинчивание», Вы точно можете увидеть, создали ли Вы команду или пребываете в иллюзии.
Можно попробовать быть честными и с людьми. Есть то, чего не хватает сегодня всем, — ощущения стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Можно просто сказать: «Никто не знает, что будет завтра, но сегодня у меня есть такие задачи для тебя, и я сделаю всё, чтобы улучшить условия твоей работы, и я надеюсь, что это позволит тебе чувствовать себя уверенней и, возможно, станет основой для доверия между нами в будущем».
Лидер или команда
Он пригласил меня, чтобы помочь укрепить командный дух в группе компаний. На самом деле, он создал настоящую крепкую империю и всё про неё понимал. Но в какой-то момент что-то пошло не так.
Диалог с собственником бизнеса, Виктор, 52 года, приморская группа компаний:
— А кто лидер? Кто принимает решение?
— Вообще, главное — это команда! Без команды лидер — ничто!
— Лидер всегда может собрать новую команду, — спокойно сказала я.
— Вот и нет! — он был настроен решительно. — Вот у меня на одном проекте команда осталась без лидера, и они сами пришли и сказали: дайте нам руководителя!
— И кто это был?
— В смысле?
— Кто в команде сказал, что им нужен руководитель? Он и есть лидер. Просто не хочет им быть, хочет передать полномочия, не берёт ответственность. Вы у него полномочия приняли?
Клиент закручинился: разговор явно шёл не так, как ему бы хотелось. Ведь он нашёл меня, дал денег, и я должна была работать с его людьми, а не вот это всё. Пауза затянулась, и я решила сэкономить своё время:
— Ну что. Перестаём впадать в прелесть и работу с командами начинаем с работы с лидером?
И тогда он улыбнулся, и мы начали работать. Впоследствии он смог пригласить на работу настоящего лидера и делегировать ему свои полномочия, оставаясь собственником, а не управленцем.
Сколько стоит авторитет
Диалог с собственником бизнеса, Алла, 49 лет:
— Муж дал мне денег на бизнес, но сотрудники меня ни во что не ставят!
— А что ещё?
— В смысле?
— Что ещё есть в тебе, кроме денег мужа?
Давайте проясним, уважаемые читатели. В наше открытое время люди могут знать о Вас больше, чем Вам бы хотелось. Авторитет — это точно не то, признания чего Вы просите или ждёте. Авторитет — это то, что Вы даёте и берёте. Даёте в виде ответственности за людей и берёте в виде проделанной работы.
Авторитет — это качество лидера, его свойство. Как опция, она либо встроена, либо нет. И можно управлять автомобилем без, а можно и встроить. Решать Вам.
Топ-7 заблуждений топов
Топ-менеджер — он как Единорог: все о нём мечтают, но никто не знает, что с ним делать, если вдруг встретится. Конечно, шутка. Но, как говорим мы, психологи, в каждой шутке присутствует только доля шутки. В действительности, если Вам удалось заполучить достойного топа — это удача. Дальше всё будет зависеть от того, как Вы сумеете выстроить баланс при бизнес взаимодействии. Такие союзы могут перерасти в большую многолетнюю дружбу. Но наш материал о другом. Вот наиболее часто встречающиеся заблуждения среди топ-менеджеров, которые, возможно, работают и у Вас в компании.
6 и 7 место по праву разделяют проекции и переносы. Проекция в психологии — это когда человек полагает, что другой будет думать и рассуждать, как он сам. Перенос — это когда мы переносим образ одного человека на другого и пытаемся, например, добиться от него реакций, которые по определению он дать не может. И проекция, и перенос могут работать как защитные механизмы, но при этом существенно сказываться на бизнес процессах. Так бывает, когда люди привносят в бизнес личное.
5 место держит мечта «Ещё немного, и я начну своё дело».
В кабинете психолога или в окне онлайн консультации (о новые времена!) чаще приходится видеть другое: топ менеджеров, звёзд, которые по разным причинам покинули компанию и испытывают серьезные затруднения с тем, чтобы засиять самостоятельно. Быть хорошим наёмником — не означает стать хорошим полководцем. В большинстве своём, это разные типы личностей.
4 место принадлежит иллюзии «Хорошая работа, так будет всегда, возьму-ка я ипотеку».
Будь Вы топ менеджер или собственник, если Вы поймали себя на мысли, что строите планы, исходя из «так будет всегда», — это повод остановиться и хорошенько подумать. Самый важный постулат нового времени заключается в том, что победа за теми, кто готов к изменениям.
3 место захватили разного рода репутационные издержки, в особенности гендерные проявления. Здесь у нас целый букет из дискриминации с харассментом. Чем выше человек по карьерной лестнице, чем он ярче, чем глобальнее задачи, тем он уязвимее в гендерном поле. Поэтому о репутационных издержках всегда стоит позаботиться заранее, и не только в гендерном ключе.
2 место — это сентенция «Я большой начальник (то есть, молодец), команда только мешает (то есть, не молодец)». На самом деле она может служить лакмусовой бумажкой для собственника. Хороший топ даже не будет тратить время на такие высказывания. Просто поменяет команду и начнёт работать.
1 место заслуженно занимает тезис «Собственник ничего не понимает, я лучше знаю, я учился». Да, так бывает. Но это его бизнес. И до точки, в которой он встретил тебя, он как-то дошёл. Если топы не испытывают уважение к собственнику, история обречена на провал: выгорание, хищение, убытки для обеих сторон.
Поэтому да, у новых времён — новые черты. А также и новые возможности, и ресурсы. Плодотворного сотрудничества с том-менеджментом и удачи в делах всем читателям еженедельника «Золотой Рог»!
Наталья Миронова
Практическая и клиническая психология,
консультирование населения и организаций,
психодиагностика.
Иллюстрации: Лиля Ахвердян.
Новое время – понятие отчасти философское, договорное. Впрочем, как и всё в бизнесе: важно правильно договориться, чтобы быть понятым и рассчитывать на перспективы. По моим представлениям серьезные качественные изменения в бизнес среде страны начали происходить после 2014 года. И кто знает, возможно переустройство завершилось бы и раньше, но свои коррективы внесли два объективных вектора: пандемия и СВО.
Сегодня мы посмотрим, какие особенности эти явления породили в поле обращений предпринимателей, собственников и руководителей (в том числе, наёмных) к психологу. Ведь мы помним, что бизнес делают люди, а психология – это наука, которая изучает людей. В данном случае мы подразумеваем ту часть социальной психологии, которая называется психология менеджмента.
Триада иллюзий
Популярная ошибка собственников: «Это всегда работало, сработает и сейчас!» Есть ещё две: «Я благодетель, потому что даю зарплату» и «Ну мы же команда!» Это - первая тройка, с которой я работаю в бизнес консультировании. Встречается в той или иной форме в большинстве случаев и в нынешних условиях особенно актуальна.
Если когда-то сотрудников проще было объединить в команды, предложив им общую идею, то сейчас важно понимать: идей может быть несколько в одной команде, и не всегда они - об одном. Например, Вы - не тот, за кем в огонь и воду (да туда никто и не собирался), а просто тот, кто платит за работу. Как Вам такая простая идея?
Диалог с собственником бизнеса, Захар, 64 года, федеральная компания:
- Вот наш лучший продажник в стране среди всех регионов по итогам квартала!
- Дали премию?
- Увеличили план.
- Серьёзно?
- Знаете, какие у них зарплаты?! - меня окутало густой смесью возмущения и гордости.
Если Вы будете честными с собой, и сравните по ключевым фигурам соотношение «поощрение-завинчивание», Вы точно можете увидеть, создали ли Вы команду или пребываете в иллюзии.
Можно попробовать быть честными и с людьми. Есть то, чего не хватает сегодня всем, - ощущения стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Можно просто сказать: «Никто не знает, что будет завтра, но сегодня у меня есть такие задачи для тебя, и я сделаю всё, чтобы улучшить условия твоей работы, и я надеюсь, что это позволит тебе чувствовать себя уверенней и, возможно, станет основой для доверия между нами в будущем».
Лидер или команда
Он пригласил меня, чтобы помочь укрепить командный дух в группе компаний. На самом деле, он создал настоящую крепкую империю и всё про неё понимал. Но в какой-то момент что-то пошло не так.
Диалог с собственником бизнеса, Виктор, 52 года, приморская группа компаний:
- А кто лидер? Кто принимает решение?
- Вообще, главное - это команда! Без команды лидер - ничто!
- Лидер всегда может собрать новую команду, - спокойно сказала я.
- Вот и нет! - он был настроен решительно. - Вот у меня на одном проекте команда осталась без лидера, и они сами пришли и сказали: дайте нам руководителя!
- И кто это был?
- В смысле?
- Кто в команде сказал, что им нужен руководитель? Он и есть лидер. Просто не хочет им быть, хочет передать полномочия, не берёт ответственность. Вы у него полномочия приняли?
Клиент закручинился: разговор явно шёл не так, как ему бы хотелось. Ведь он нашёл меня, дал денег, и я должна была работать с его людьми, а не вот это всё. Пауза затянулась, и я решила сэкономить своё время:
- Ну что. Перестаём впадать в прелесть и работу с командами начинаем с работы с лидером?
И тогда он улыбнулся, и мы начали работать. Впоследствии он смог пригласить на работу настоящего лидера и делегировать ему свои полномочия, оставаясь собственником, а не управленцем.
Сколько стоит авторитет
Диалог с собственником бизнеса, Алла, 49 лет:
- Муж дал мне денег на бизнес, но сотрудники меня ни во что не ставят!
- А что ещё?
- В смысле?
- Что ещё есть в тебе, кроме денег мужа?
Давайте проясним, уважаемые читатели. В наше открытое время люди могут знать о Вас больше, чем Вам бы хотелось. Авторитет - это точно не то, признания чего Вы просите или ждёте. Авторитет - это то, что Вы даёте и берёте. Даёте в виде ответственности за людей и берёте в виде проделанной работы.
Авторитет - это качество лидера, его свойство. Как опция, она либо встроена, либо нет. И можно управлять автомобилем без, а можно и встроить. Решать Вам.
Топ-7 заблуждений топов
Топ-менеджер – он как Единорог: все о нём мечтают, но никто не знает, что с ним делать, если вдруг встретится. Конечно, шутка. Но, как говорим мы, психологи, в каждой шутке присутствует только доля шутки. В действительности, если Вам удалось заполучить достойного топа – это удача. Дальше всё будет зависеть от того, как Вы сумеете выстроить баланс при бизнес взаимодействии. Такие союзы могут перерасти в большую многолетнюю дружбу. Но наш материал о другом. Вот наиболее часто встречающиеся заблуждения среди топ-менеджеров, которые, возможно, работают и у Вас в компании.
6 и 7 место по праву разделяют проекции и переносы. Проекция в психологии – это когда человек полагает, что другой будет думать и рассуждать, как он сам. Перенос – это когда мы переносим образ одного человека на другого и пытаемся, например, добиться от него реакций, которые по определению он дать не может. И проекция, и перенос могут работать как защитные механизмы, но при этом существенно сказываться на бизнес процессах. Так бывает, когда люди привносят в бизнес личное.
5 место держит мечта «Ещё немного, и я начну своё дело».
В кабинете психолога или в окне онлайн консультации (о новые времена!) чаще приходится видеть другое: топ менеджеров, звёзд, которые по разным причинам покинули компанию и испытывают серьезные затруднения с тем, чтобы засиять самостоятельно. Быть хорошим наёмником – не означает стать хорошим полководцем. В большинстве своём, это разные типы личностей.
4 место принадлежит иллюзии «Хорошая работа, так будет всегда, возьму-ка я ипотеку».
Будь Вы топ менеджер или собственник, если Вы поймали себя на мысли, что строите планы, исходя из «так будет всегда», - это повод остановиться и хорошенько подумать. Самый важный постулат нового времени заключается в том, что победа за теми, кто готов к изменениям.
3 место захватили разного рода репутационные издержки, в особенности гендерные проявления. Здесь у нас целый букет из дискриминации с харассментом. Чем выше человек по карьерной лестнице, чем он ярче, чем глобальнее задачи, тем он уязвимее в гендерном поле. Поэтому о репутационных издержках всегда стоит позаботиться заранее, и не только в гендерном ключе.
2 место - это сентенция «Я большой начальник (то есть, молодец), команда только мешает (то есть, не молодец)». На самом деле она может служить лакмусовой бумажкой для собственника. Хороший топ даже не будет тратить время на такие высказывания. Просто поменяет команду и начнёт работать.
1 место заслуженно занимает тезис «Собственник ничего не понимает, я лучше знаю, я учился». Да, так бывает. Но это его бизнес. И до точки, в которой он встретил тебя, он как-то дошёл. Если топы не испытывают уважение к собственнику, история обречена на провал: выгорание, хищение, убытки для обеих сторон.
Поэтому да, у новых времён – новые черты. А также и новые возможности, и ресурсы. Плодотворного сотрудничества с том-менеджментом и удачи в делах всем читателям еженедельника «Золотой Рог»!
Наталья Миронова
Практическая и клиническая психология,
консультирование населения и организаций,
психодиагностика.
Иллюстрации: Лиля Ахвердян.