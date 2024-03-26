Собственники и топы: ошибки нового времени

Топ-менеджер — он как Единорог: все о нём мечтают, но никто не знает, что с ним делать, если вдруг встретится. Конечно, шутка. Но, как говорим мы, психологи, в каждой шутке присутствует только доля шутки. В действительности, если Вам удалось заполучить достойного топа — это удача. Дальше всё будет зависеть от того, как Вы сумеете выстроить баланс при бизнес взаимодействии. Такие союзы могут перерасти в большую многолетнюю дружбу. Но наш материал о другом. Вот наиболее часто встречающиеся заблуждения среди топ-менеджеров, которые, возможно, работают и у Вас в компании.