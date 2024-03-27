zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Сладости будут «дороже золота» для жителей Приморья?

10 тысяч долларов за тонну какао: шоколад станет не «по карману» жителям Приморья?

27 марта 2024, 07:35

Сладости будут «дороже золота» для жителей Приморья?

Сырье для шоколада выросло до рекордной стоимости на бирже. Российские аналитики прогнозируют, что подорожание продолжится, так как объемы мирового производства на грани падения. О том, как это отразится на Приморье, читайте в нашем материале.
Сюжет
Цены

Глядя на то, как цены на сырье для шоколада возрастают в геометрической прогрессии, невольно вспоминаются слова из песни «Дороже золота», которые по-прежнему на слуху у каждого второго жителя Приморья. Очень похоже на то, что в скором времени цена на сладости в регионе колоссально взлетит, и вот, по каким причинам.

Стоимость какао-бобов взлетела до нового исторического максимума. В ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) фьючерсы на какао 26 марта подорожали на 12,7% — до 10,075 тысяч долларов за тонну. Об этом сообщили в РБК.

Как выяснилось, биржевые цены поднялись до нового рекорда на фоне того, что растут опасения по поводу снижения поставок из Западной Африки. Около 60% мирового производства какао-бобов приходится всего на две страны — Кот-д’Ивуар и Гану. И в обеих государствах непогода привела к сокращению урожая. В связи с этим эксперты прогнозируют глобальный дефицит продукта.

«Резкий рост мировых цен на какао связан с сохраняющимся дефицитом этой продукции на мировом рынке и увеличением расходов на её транспортировку. В этих условиях по итогам 2024 года котировки могут вырасти ещё на 25—30%», — рассказал федеральным журналистам аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Пока что российские кондитеры не прочувствовали на себе удар «по карману», в силу того, что производители и их поставщики успели закупить сырье по для своей продукции старым ценам. Но как только запасы какао-бобов в России сократятся, мировой кризис этой продукции станет более ощутимым — уже начиная с розничной стоимости сладостей.

По итогам декабря 2023 года в Приморскстате отчитались, что шоколадные конфеты подорожали на 6%, а зефир, пастила и печенье — на 2 — 3%. И их стоимость продолжает расти. В отделе продаж «Приморского кондитера» корреспонденту «Восток-Медиа» сообщили, что подорожания на сладости пока не планировались. Однако на сегодняшний день мировая экономическая ситуация нестабильна, поэтому тот же кризис какао-бобов вполне может стать причиной незапланированного взлета цен.

#Экономика#Приморье#Приморский край#Новости#Цены#Прогноз#Торги#Дефицит#Шоколад#Продукция
Подпишитесь
Тихвинскому лесу быть: проект парка мэра Владивостока поддержал губернатор Приморья
22 февраля, 10:51
Большегруз и автобус — масштабное ДТП с пострадавшими во Владивостоке — видео
24 февраля, 02:20
Мошенники научились обманывать с помощью предвыборных опросов
24 февраля, 00:43
Центр культурного развития строится в Кневичах
22 февраля, 09:23
«Народная рыбалка» ждет жителей Приморья в День защитника Отечества
22 февраля, 09:22
Стали известны подробности аварии с участием комплекса «Панцирь-С1» в Сочи
4 марта, 12:38
"