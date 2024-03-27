10 тысяч долларов за тонну какао: шоколад станет не «по карману» жителям Приморья?

Глядя на то, как цены на сырье для шоколада возрастают в геометрической прогрессии, невольно вспоминаются слова из песни «Дороже золота», которые по-прежнему на слуху у каждого второго жителя Приморья. Очень похоже на то, что в скором времени цена на сладости в регионе колоссально взлетит, и вот, по каким причинам.