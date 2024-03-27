10 тысяч долларов за тонну какао: шоколад станет не «по карману» жителям Приморья?

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Глядя на то, как цены на сырье для шоколада возрастают в геометрической прогрессии, невольно вспоминаются слова из песни «Дороже золота», которые по-прежнему на слуху у каждого второго жителя Приморья. Очень похоже на то, что в скором времени цена на сладости в регионе колоссально взлетит, и вот, по каким причинам.
Стоимость какао-бобов взлетела до нового исторического максимума. В ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) фьючерсы на какао 26 марта подорожали на 12,7% — до 10,075 тысяч долларов за тонну. Об этом сообщили в РБК.
Как выяснилось, биржевые цены поднялись до нового рекорда на фоне того, что растут опасения по поводу снижения поставок из Западной Африки. Около 60% мирового производства какао-бобов приходится всего на две страны — Кот-д’Ивуар и Гану. И в обеих государствах непогода привела к сокращению урожая. В связи с этим эксперты прогнозируют глобальный дефицит продукта.
«Резкий рост мировых цен на какао связан с сохраняющимся дефицитом этой продукции на мировом рынке и увеличением расходов на её транспортировку. В этих условиях по итогам 2024 года котировки могут вырасти ещё на 25—30%», — рассказал федеральным журналистам аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Пока что российские кондитеры не прочувствовали на себе удар «по карману», в силу того, что производители и их поставщики успели закупить сырье по для своей продукции старым ценам. Но как только запасы какао-бобов в России сократятся, мировой кризис этой продукции станет более ощутимым — уже начиная с розничной стоимости сладостей.
По итогам декабря 2023 года в Приморскстате отчитались, что шоколадные конфеты подорожали на 6%, а зефир, пастила и печенье — на 2 — 3%. И их стоимость продолжает расти. В отделе продаж «Приморского кондитера» корреспонденту «Восток-Медиа» сообщили, что подорожания на сладости пока не планировались. Однако на сегодняшний день мировая экономическая ситуация нестабильна, поэтому тот же кризис какао-бобов вполне может стать причиной незапланированного взлета цен.